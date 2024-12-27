Стало известно, что завершена подготовка украинских пилотов и технического персонала для работы с истребителями Mirage 2000. Авиационный эксперт Богдан Долинце рассказал 24 Каналу, что самолеты, которые должна получить Украина, будут использовать для уничтожения воздушных целей и вражеской авиации.

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Боевые задачи Mirage 2000

Богдан Долинце подчеркнул, что истребители Mirage 2000 Силы обороны будут применять как компонент системы противовоздушной обороны, в частности для обезвреживания вражеской авиации на расстоянии от 50 до 100 километров.

Это модернизированные самолеты, поэтому они могут быть носителями крылатых ракет типа SCALP и Storm Shadow. Это означает, что станет больше одновременных запусков ракет,

– отметил он.

Благодаря увеличению количества западных самолетов, Воздушным силам Украины удастся компенсировать советские Су-25, Су-24, которые ВСУ использовали как носители для этих типов вооружения.

Авиационный эксперт также отметил, что Mirage 2000 был модернизирован для того, чтобы появилась возможность запускать управляемые авиационные бомбы. Это расширяет спектр использования этих самолетов до истребителя и бомбардировщика.

Силы обороны смогут наносить удар также и по вражеским военным наземным целям, говорится о пунктах управления, дислокации и скопления техники,

– подытожил Богдан Долинце.

Напомним, Франция передаст Украине три истребителя Mirage 2000-5 в первом квартале 2025 года. До конца апреля планируется завершить подготовку самолетов, обучение пилотов и механиков на базе в Нанси. Эти самолеты будут оснащены ракетами SCALP/Storm Shadow и управляемыми авиабомбами AASM.