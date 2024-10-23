Самолеты планируют передать в первом триместре 2025 года. Об этом сообщает издание La Tribune.

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Детали передачи Mirage 2000-5

До конца апреля Франция планирует завершить подготовку летательных аппаратов, а также обучение пилотов и механиков. Mirage 2000-5 будет вооружен крылатыми ракетами SCALP/Storm Shadow и французскими управляемыми авиабомбами "воздух – земля" AASM.

Пилоты и механики, которые будут необходимы для работы на этих самолетах, пройдут подготовку на базе Нанси в восточной Франции.

В Минобороны Франции пока не комментируют ситуацию.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро отмечал, что несмотря на все трудности, Украина есть и будет приоритетом для Франции. Кроме того, также заявил, что его страна занимается подготовкой целой украинской бригады. Речь идет о бригаде Анны Киевской.