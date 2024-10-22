Сеул может предоставить Украине наступательное вооружение собственного производства. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал 24 Каналу, какую именно технику и оружие ВСУ может получить от Южной Кореи.

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Есть много интересных средств

В этой стране есть довольно большая номенклатура собственного производства вооружения, которое полностью соответствует стандартам НАТО.

Это касается, в частности, основных боевых танков. Сейчас самый современный – это К-2 "Черная пантера". Хотя он очень дорогой, поэтому вряд ли их нам предоставят,

– объяснил он.

Кроме того, можем получить, по его словам, боевые бронированные машины, самоходные артиллерийские установки, оперативно-тактические ракетные комплексы, средства противовоздушной обороны малого, среднего и большого радиуса действия.

Военно-промышленный комплекс Южной Кореи является высокотехнологичным и высокотехничным, и он действительно может предоставить много интересных решений и средств Украине,

– подчеркнул Коваленко.

В то же время в Южной Корее, несмотря на собственное производство, есть категория вооружения советского и российского типа. В 1990-х годах Россия, которая имела долги перед Южной Кореей, рассчитывалась с ней своим вооружением.

Обратите внимание! Если Южная Корея примет решение передать Украине оружие, то ВСУ были бы очень нужны 105-миллиметровые боеприпасы. Сеул имеет запас этих боеприпасов в размере 3,4 миллиона.

По результатам договоренностей, Россия поставила Южной Корее некоторые образцы своего вооружения, в частности, танки Т-80У. В этой стране до сих пор есть действующий полк этих танков, а также батальоны советских БМП-3, БТ-3Ф и тому подобное.

Поэтому Украина может получить от Южной Кореи соответствующее количество техники, если наш дипломатический сектор отработает в этом направлении достаточно эффективно,

– отметил Александр Коваленко.

Для Сеула, добавил он, будет небольшая проблема передать эти и другие советские и российские образцы Киеву и укомплектовать свои подразделения танками и другой техникой собственного производства.