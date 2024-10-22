Сеул може надати Україні наступальне озброєння власного виробництва. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, яку саме техніку та зброю ЗСУ може отримати від Південної Кореї.

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Є багато цікавих засобів

У цій країні є доволі велика номенклатура власного виробництва озброєння, яке повністю відповідає стандартам НАТО.

Це стосується, зокрема, основних бойових танків. Зараз найсучасніший – це К-2 "Чорна пантера". Хоча він дуже дорогий, тому навряд чи їх нам нададуть,

– пояснив він.

Крім того, можемо отримати, за його словами, бойові броньовані машини, самохідні артилерійські установки, оперативно-тактичні ракетні комплекси, засоби протиповітряної оборони малого, середнього і великого радіуса дії.

Військово-промисловий комплекс Південної Кореї є високотехнологічним та високотехнічним, і він дійсно може надати багато цікавих рішень і засобів Україні,

– наголосив Коваленко.

Водночас в Південній Кореї, попри власне виробництво, є категорія озброєння радянського і російського типу. В 1990-х роках Росія, яка мала борги перед Південною Кореєю, розраховувалась з нею своїм озброєнням.

Зверніть увагу! Якщо Південна Корея ухвалить рішення передати Україні зброю, то ЗСУ були б дуже потрібні 105-міліметрові боєприпаси. Сеул має запас цих снарядів у розмірі 3,4 мільйона.

За результатом домовленостей, Росія поставила Південній Кореї деякі зразки свого озброєння, зокрема, танки Т-80У. В цій країні досі є діючий полк цих танків, а також батальйони радянських БМП-3, БТ-3Ф тощо.

Тому Україна може отримати від Південної Кореї відповідну кількість техніки, якщо наш дипломатичний сектор відпрацює в цьому напрямку достатньо ефективно,

– наголосив Олександр Коваленко.

Для Сеула, додав він, буде невелика проблема передати ці та інші радянські і російські зразки Києву і укомплектувати свої підрозділи танками та іншою технікою власного виробництва.