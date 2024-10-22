Про це пише Yonhap з посиланням на заяву заступника радника з національної безпеки країни Кім Те Хе. До цього Південна Корея дотримувалась позиції щодо надання Україні лише нелетальної гуманітарної допомоги.

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Південна Корея обговорює надання Україні озброєння

Заступник радника з національної безпеки Південної Кореї під час брифінгу після зустрічі, організованої радником із національної безпеки Шин Вон Сіком з приводу відправлення північнокорейських військ у Росію, порушив питання надання Україні озброєнь.

Раніше Національна розвідувальна служба повідомила, що Північна Корея вирішила направити близько 12 тисяч військовослужбовців для надання допомоги Росії. Згідно з оприлюдненими оцінками, вже близько 1,5 тисячі солдатів розгорнуті на Далекому Сході країни-агресорки.

На тлі цього Рада національної безпеки оцінила подібну співпрацю між КНДР та Росією як "значну загрозу безпеці" як для Південної Кореї, так і для міжнародної спільноти і є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН, які забороняють військову співпрацю з Північною Кореєю.

Якщо незаконне військове співробітництво між Північною Кореєю і Росією продовжиться, (Південна Корея – 24 Канал) не стоятиме осторонь, а відреагує рішуче у співпраці з міжнародною спільнотою,

– заявив Кім Те Хе.

Він попередив про "поетапні заходи" у відповідь на рівень їхніх військових зв'язків. За словами високопоставленого представника президента, наразі серед можливих сценаріїв розглядають відправлення наступальних та оборонних озброєнь.

Крім того, Південна Корея розглядає можливість відправлення військових та експертів в Україну у відповідь на участь північнокорейців у війні на боці Росії. Сеул може надати Києву інформацію про військову тактику КНДР