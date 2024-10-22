Про це 24 Каналу розповів ведучий каналу Ходорковський Live Сергій Асланян, зауваживши, що війська КНДР в Україні не змінять ситуацію у війні. Путін боїться піти на загальну мобілізацію через потенційні негативні наслідки, тому латає "дірки" вже навіть через Північну Корею. Росія у всіх війнах використовує лише один підхід – закидає величезною кількістю особового складу та не зважає на величезні втрати.

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Чому Кім так допомагає Росії

Як наголосив Асланян, з Північною Кореєю ситуація дещо інша. Там роблять певні послуги для Росії, щоб потім отримати у відповідь різні "бонуси". Кім Чен Ин тепер може багато чого вимагати від Путіна після передачі артилерійських снарядів, балістичних ракет та людей.

Тепер у Кім Чен Ина дещо розв'язані. Він вже почав робити агресивні кроки в бік Південної Кореї.

Кім починає хуліганити. Там вже вибух на дорогах зробили. У Кіма взагалі комплекс неповноцінності. Він є сателітом Китаю. Усі казали, що без Китаю той і пчихнути не може. Йому це не подобається. А тепер є Путін,

– зазначив Асланян.

Насправді така співпраця є загрозливою для регіону. КНДР з невеликого "прища" може перетворитися в неприємний "гнійник", який стане сильнішим після співпраці з Росією.