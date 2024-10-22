Об этом 24 Каналу рассказал ведущий канала Ходорковский Live Сергей Асланян, заметив, что войска КНДР в Украине не изменят ситуацию в войне. Путин боится пойти на всеобщую мобилизацию из-за потенциальных негативных последствий, поэтому латает "дыры" уже даже через Северную Корею. Россия во всех войнах использует только один подход – забрасывает огромным количеством личного состава и не считается с огромными потерями.

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Почему Ким так помогает России

Как отметил Асланян, с Северной Кореей ситуация несколько иная. Там делают определенные услуги для России, чтобы потом получить в ответ различные "бонусы". Ким Чен Ын теперь может многое требовать от Путина после передачи артиллерийских снарядов, баллистических ракет и людей.

Теперь у Ким Чен Ына несколько развязаны руки. Он уже начал делать агрессивные шаги в сторону Южной Кореи.

Ким начинает хулиганить. Там уже взрыв на дорогах сделали. У Кима вообще комплекс неполноценности. Он является сателлитом Китая. Все говорили, что без Китая тот и пикнуть не может. Ему это не нравится. А теперь есть Путин,

– отметил Асланян.

На самом деле такое сотрудничество является угрожающим для региона. КНДР из небольшого "прыща" может превратиться в неприятный "гнойник", который станет сильнее после сотрудничества с Россией.