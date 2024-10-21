Сотрудничество диктатур довольно слаженное, а их решения быстрые. В то же время Запад действует довольно медленно и взвешенно. Чем обусловлена такая запоздалая реакция союзников, 24 Каналу рассказал Михаил Подоляк – советник главы Офиса Президента.

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Почему мир не реагирует на сотрудничество России с КНДР

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт сообщил, что пока США не могут подтвердить, что Россия готовит военных КНДР к отправке на фронт в Украине. Только эту информацию удастся окончательно подтвердить, США будут консультироваться с партнерами.

В то же время уже есть разведданные, которые указывают на очевидность таких действий. В Кремле, к слову, также не опровергли, что начали подготовку северокорейских солдат, уточнив, что развивать отношения с КНДР является суверенным правом России.

Безусловно, Северная Корея просто продает своих людей. Ким Чен Ыну, как и Путину, безразлично на права человека. Нет ничего удивительного, что они могут быстро мобилизовать военный ресурс, чтобы убивать граждан других стран. А вот страны-демократии хотят придерживаться определенных правил, и всегда сначала используют все инструменты дипломатии,

– отметил Михаил Подоляк.

Институты демократии сосредотачиваются на дискуссиях, но, к сожалению, уточнил Подоляк, иногда эти дискуссии бывают слишком длинными. Это касается принятия многих решений, которые сейчас находятся в "подвешенном состоянии", хотя должны были быть приняты давно.

"Это странное поведение наших партнеров. Они постоянно чего-то не хотят видеть, потому что если ты что-то видишь – тебе надо на это реагировать. И все же, мне кажется, что союз демократических государств все же дожмет альянс автократических государств", – подчеркнул советник председателя ОП.

Какова позиция Китая

Сотрудничество России и КНДР, которое за последний год стремительно развилось, не могло не привлечь внимание Китая. Так, кореевед Леонид Петров объяснил 24 Каналу, что Пекин поддерживает связь с Северной Кореей из-за ее выгодного геополитического положения.

Однако после сближения с Москвой, Пхеньян чувствует себя несколько свободнее, и это обеспокоило Китай.

Северная Корея быстро мигрирует в сторону России, потому что она заинтересована в альянсе, где можно реализовать свои агрессивные намерения. Китай же не заинтересован, чтобы в Тихоокеанском регионе и на Корейском полуострове была нестабильность. Поэтому сейчас у КНДР холодные отношения с Китаем,

– отметил Подоляк.

По мнению советника председателя ОП, в этой ситуации Китаю также стоит переосмыслить свою роль в обеспечении стабильности в регионе.