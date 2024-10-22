Об этом заявил в Совете Безопасности ООН постоянный представитель Южной Кореи Джонкук Хванг.

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По словам Джонкука Хванга, за отправку в Украину своих подразделений Северная Корея будет ожидать щедрой платы от Москвы.

Речь может идти как о финансовом, так и о военном содействии. Это могут быть также и технологии, связанные с ядерным оружием,

– отметил Хванг.

По его мнению, Пхеньян уже вскоре станет “активным участником” войны России против Украины.

Посол Южной Кореи призвал Россию немедленно вывести все свои войска из Украины и напомнил, что длительный мир в Украине возможен только в соответствии с Уставом ООН и международным правом.

Участие КНДР в войне

Ранее руководитель ГУР МО Кирилл Буданов сообщил, что 11 тысяч северокорейских военных проходят подготовку для участия в войне против Украины. Выйти на фронт северные корейцы должны уже в начале ноября.

Президент Владимир Зеленский подтвердил намерения России и КНДР и отметил, что северокорейские солдаты нужны Путину, потому что он не успевает с мобилизацией собственных граждан, а потери России не фронте – значительные.