Про це заявив у Раді Безпеки ООН постійний представник Південної Кореї Джонкук Хванг.

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За словами Джонкука Хванга, за відправлення в Україну своїх підрозділів Північна Корея очікуватиме щедрої плати від Москви.

Може йтися як про фінансове, так і про військове сприяння. Це можуть бути також і технології, повʼязані із ядерною зброєю,

– зазначив Хванг.

На його думку, Пхеньян вже незабаром стане “активним учасником” війни Росії проти України.

Посол Південної Кореї закликав Росію негайно вивести усі свої війська з України й нагадав, що тривалий мир в Україні можливий лише відповідно до Статуту ООН й міжнародного права.

Участь КНДР у війні

Раніше керівник ГУР МО Кирило Буданов повідомив, що 11 тисяч північнокорейській військових проходять підготовку для участі у війні проти України. Вийти на фронт північні корейці мають уже на початку листопада.

Президент Володимир Зеленський підтвердив наміри Росії і КНДР і наголосив, що північнокорейські солдати потрібні Путіну, бо він не встигає з мобілізацією власних громадян, а втрати Росії не фронті – значні.