Адже насправді у більшості тимчасово окупованих міст, зокрема Маріуполі, люди просто виживають. Детальніше про це 24 Каналу розповів депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін.

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З якими проблемами зіштовхуються маріупольці

Очевидно, досвід ефемерних та фейкових сюжетів росіяни перейняли у Північної Кореї. За допомогою пропаганди маріупольців намагаються змусити забути про проблеми з продуктами, роботою, медициною тощо.

У Маріуполі немає медицини. Профільних спеціалістів треба чекати по 2 – 3 місяці. Люди змушені їздити в Росію, зокрема, у Ростов на прийом до лікаря,

– зазначив депутат Маріупольської міської ради.

Значно подорожчали ціни на продукти, а їх якість низька.

До слова, радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що у місті зріс рівень смертності. За тиждень помирає 300 – 400 людей, що у 8 – 10 разів більше, ніж до повномасштабного вторгнення.

Яка причина проблем у Маріуполі

Одна з причин, чому життя у Маріуполі перетворилося на виживання – корупція. Зокрема, окупаційна адміністрація у місті "кришує" усі магазини, ринки тощо. Окупанти й колаборанти на всьому заробляють гроші, а маріупольці вимушені виживати в надскладних умовах у знищеному Маріуполі.

Обсяги колосальні. Вся гуманітарна допомога, яку нібито направляє країна-агресор, розкрадається, а потім її продають у магазинах,

– зазначив Забавін.

До речі, нещодавно російські окупаційні спецслужби арештували через корупцію заступника гауляйтера Маріуполя з питань економіки Євгєна Бадягіна, який до повномасштабного вторгнення працював в департаменті економіки.

"Можна лише уявити, яких обсягів досягла корупція, якщо за нього взялися російські спецслужби. Зараз перевіряють всю адміністрацію. Зокрема, нового псевдомера окупованого Маріуполя Олега Моргуна щодо причетності до розкрадання коштів", – додав депутат Маріупольської міської ради.