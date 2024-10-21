Такою інформацією з 24 Каналом поділився депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін, додавши, що містяни постійно фіксують переміщення бойової техніки та особового складу росіян. Також окупанти покращують і логістичну інфраструктуру.

Дивіться також Який нетиповий і секретний вантаж Росія переправляє через порт Маріуполя



Активізація на південному напрямку

Місто на березі Азовського моря було окуповане в перші місяці повномасштабного вторгнення. І відтоді росіяни використовують Маріуполь як важливий центр для перекидання ресурсів на фронт. Аби покращити пропускну спроможність, прокладають нові шляхи та оновлюють існуючі.

"Днями вони додали ще нові 10 кілометрів дороги Р-280, яка поєднує Ростов та Сімферополь. І важливо те, що ця дорога об'їзна. Тобто прямує навколо Маріуполя. Цю дорогу вони розширюють до 4 смуг, і нею планують постачати як гуманітарні, так і військові вантажі", – зазначає Дмитро Забавін.

Чиновник додає, що швидкі темпи будівництва нової дороги свідчать про можливі плани на південному фронті.

Дуже швидкими темпами намагаються вони будувати. З одного боку, це може свідчити, що вони намагаються надодачу до залізниці та потужностей порту мати ще резервну спроможність, аби уникнути перебоїв з постачанням,

– мовить Дмитро Забавін.

А з іншого боку, додає депутат міськради Маріуполя, такі обставини можуть свідчити, що окупантиготуються до посилення бойових дій на південному напрямку.

Росіяни бояться "бавовни"

Але окрім збільшення масштабів постачань росіяни мають й іншу мету. За словами Дмитра Забавіна, вони будь що прагнуть пустити дорогу в об'їзд Маріуполя, аби уникати ударів Сил Оборони. Бо техніку, яку фіксували маріупольці у місті, часто невдовзі вітала "бавовна".

"Але росіяни вчаться, вони не концентрують в одному місці багато техніки та людей. І намагаються не затримуватись, а постійно бути в русі. Бо небезпека потрапляння під український вогонь існує. І неодноразово ці удари по об'єктах Маріупольського району були результативні", – резюмує депутат Маріупольської міськради.

Зазначимо, що у планах росіян прокласти шлях, який би поєднав Ростов-на-Дону та тимчасово окупований Крим. Ця дорога має пройти через Новоазовськ, в об'їзд Маріуполя та Мелітополя. Загальна протяжність шляху за планом складе понад 600 кілометрів.