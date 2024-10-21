Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в етері 24 Каналу розповів, що росіяни налагодили функціонування порту і залізниці, тепер вони працюють в єдиному логістичному ланцюгу: як на розграбування того, що є на окупованих територіях, так і задля постачання потреб для російських військ.

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Що могло бути у вагонах окупантів

Зі слів Андрющенка, днями росіяни вивантажували з вагонів вугілля й воно вкотре прибуло з території Росії. А от, який вантаж був попередні рази – невідомо, однак радник міського голови Маріуполя зробив свої припущення щодо цього.

Що вивантажили ми так і не знаємо, це велика таємниця, все робилося доволі швидко. Балкер пришвартували й одразу напряму вивантажували у вагони. Це нетипова ситуація, яка свідчить про те, що вантаж, який було завезено цим судном – дуже важливий,

– наголосив Андрющенко.

Однак він зауважив, що важливий він не для Маріуполя, адже тоді не потрапляв би на залізницю.

Беручи до уваги, куди далі рухається залізниця, у Волноваху, то можна зробити висновок, що у вагонах точно не огірки. Ймовірно, що це був вантаж щонайменше подвійного призначення, цілком можливо, що завезли певні споруди, які будуть використані для фортифікацій, бо неподалік Волновахи ремонтують залізницю,

– розповів Андрющенко.

Крім того, Андрющенко зазначив, що поруч розташований Вугледар, а там росіяни починають будувати нову лінію оборони. Роблять це одразу, на думку радника міського голови Маріуполя, очікуючи, що ЗСУ захочуть наступати й повертати Вугледар під контроль України.