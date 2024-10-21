Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в эфире 24 Канала рассказал, что россияне наладили функционирование порта и железной дороги, теперь они работают в единой логистической цепи: как на разграбление того, что есть на оккупированных территориях, так и для поставки потребностей для российских войск.

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Что могло быть в вагонах оккупантов

По словам Андрющенко, на днях россияне выгружали из вагонов уголь и он в очередной раз прибыл с территории России. А вот, какой груз был предыдущие разы – неизвестно, однако советник городского головы Мариуполя сделал свои предположения относительно этого.

Что выгрузили мы так и не знаем, это большая тайна, все делалось довольно быстро. Балкер пришвартовали и сразу напрямую выгружали в вагоны. Это нетипичная ситуация, которая свидетельствует о том, что груз, который был завезен этим судном – очень важен,

– подчеркнул Андрющенко.

Однако он отметил, что важен он не для Мариуполя, ведь тогда не попадал бы на железную дорогу.

Принимая во внимание, куда дальше движется железная дорога, в Волноваху, то можно сделать вывод, что в вагонах точно не огурцы. Вероятно, что это был груз по меньшей мере двойного назначения, вполне возможно, что завезли определенные сооружения, которые будут использованы для фортификаций, потому что неподалеку Волновахи ремонтируют железную дорогу,

– рассказал Андрющенко.

Кроме того, Андрющенко отметил, что рядом расположен Угледар, а там россияне начинают строить новую линию обороны. Делают это сразу, по мнению советника городского головы Мариуполя, ожидая, что ВСУ захотят наступать и возвращать Угледар под контроль Украины.