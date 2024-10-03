Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал пресс-офицер 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени Черных Запорожцев Арсений Прилипка. Он отметил, что своевременный выход города позволил минимизировать потери.

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В каких условиях происходил выход из Угледара

Как рассказал пресс-офицер 72-й бригады, эвакуация раненых из Угледара происходила в очень сложных условиях, ведь враг давил с флангов и это очень усложняло логистику.

Прежде всего – это вывезти наших военнослужащих из Угледара, с позиций, которые были справа и слева от него. Но раненых вывозили. Конечно, это война. Без потерь не может быть. Но за счет того, что отошли на другой рубеж, заняли его, то мы их минимизировали, насколько это возможно. Потому что дальше город держать уже было бы критически для наших подразделений трудно, и мы бы понесли больше потерь,

– заявил Прилипка.

В 72-й бригаде также ответили на критику относительно своевременности отданных приказов и принятых решений об отходе из города. Прилипка отметил, что в армии все происходит по приказу в соответствии с иерархией. Поэтому, решение принимает высшее командование, учитывая ситуацию на фронте. Прилипка отметил, что учитывают только оперативную ситуацию, но и то, какое именно подразделение выходит и какими путями.

"Это же понятно, что враг не будет ждать, пока мы найдем оптимальные пути отхода. Он постоянно наносит удары, контролирует, логистику усложняет, поэтому принимается решение уже на поле боя, грубо говоря ... Очень легко комментировать и обвинять командование в принятии определенных решений, не находясь на командном пункте и не обладая той ситуацией и той информацией, которая есть у командира бригады", – резюмировали в бригаде.