Про це в ефірі "Радіо Свобода" розповів пресофіцер 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені Чорних Запорожців Арсеній Приліпка. Він наголосив, що вчасний вихід міста дозволив мінімізувати втрати.

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У яких умовах відбувався вихід з Вугледару

Як розповів пресофіцер 72-ї бригади, евакуація поранених з Вугледару відбувалася у дуже складних умовах, адже ворог тиснув з флангів і це дуже ускладнювало логістику.

Передусім – це вивезти наших військовослужбовців з Вугледару, з позицій, які були праворуч і ліворуч від нього. Але поранених вивозили. Звісно, це війна. Без втрат не може бути. Але за рахунок того, що відійшли на інший рубіж, зайняли його, то ми їх мінімізували, наскільки це можливо. Бо далі місто тримати вже було б критично для наших підрозділів важко, і ми б зазнали більше втрат,

– заявив Приліпка.

У 72-й бригаді також відповіли на критику щодо вчасності відданих наказів та ухвалених рішень про відхід з міста. Приліпка наголосив, що у війську все відбувається за наказом відповідно до ієрархії. Відтак, рішення приймає вище командування з огляду на ситуацію на фронті. Приліпка наголосив, що враховують лише оперативну ситуацію, а й те, який саме підрозділ виходить і якими шляхами.

"Це ж зрозуміло, що ворог не буде чекати, доки ми знайдемо оптимальні шляхи відходу. Він постійно завдає ударів, контролює, логістику ускладнює, тому приймається рішення вже на полі бою, грубо кажучи… Дуже легко коментувати й звинувачувати командування у прийнятті певних рішень, не перебуваючи на командному пункті та не володіючи тією ситуацією і тією інформацією, яка є у командира бригади", – резюмували у бригаді.