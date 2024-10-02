Ситуація навколо Вугледара була складною протягом кількох тижнів. Українські воїни виходять з міста.

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Виникла загроза оточення

Ворог зазнав чисельних втрат унаслідок тривалих боїв, проте не полишив спроб захопити Вугледар. В рамках намагань за будь-яку ціну взяти місто під контроль росіяни змогли спрямувати резерви для проведення флангових ударів, які виснажили оборону підрозділів Сил оборони.

В результаті дій противника виникла загроза оточення міста,

– мовиться в повідомленні

Вище командування надало дозвіл на здійснення маневру з виведення підрозділів з Вугледару. Метою цього є збереження особового складу і бойової техніки, а також зайняття позицій для ведення подальших дій.

Раніше писали, що протягом минулої доби відбулося 155 бойових зіткнень. За даними Deep State, противник просунувся в Цукуриному, Богоявленці та міг захопити Вугледар.