2 жовтня 2024 року Сили оборони отримали офіційний наказ вийти з Вугледара через загрозу оточення. Де на карті місто, яке понад 2,5 роки боронили титани 72-ї бригади, – показує 24 Канал.

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Де розташований Вугледар

Вугледар – місто, розташоване в південно-західній частині Донецької області, у Волноваському районі за 57 кілометрів від Донецька. Населений пункт був повністю зруйнований російськими загарбниками. Ворог нищівно обстрілював місто від початку повномасштабного вторгнення, адже воно розташоване за 28 кілометрів від окупованих у 2014 році територій.

Після початку повномасштабної війни у лютому 2022 року Вугледар опинився на лінії вогню, а окупанти не полишали спроб захопити місто. Ворог посилив атаки й штурми кілька тижнів тому.

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Боронила місто 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців. Герої з цієї бригади давали відсіч російським загарбникам з початку АТО у 2014 році, а з початком повномасштабної війни – брали участь у боях на Київщині, біля Бахмута, на Херсонщині й у серпні 2022 року стали на захист Вугледара.