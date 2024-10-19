Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что, вероятно, оккупанты перевозят товары двойного назначения. Кроме того, оккупация Угледара дает возможность им отстроить определенный участок железной дороги.

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Что изменилось в логистике оккупантов через Мариуполь

Советник городского головы Мариуполя рассказал, что, к сожалению, логистика врага из города и в город работает на полную мощность. Говорится о российской железной дороге из Ростова-на-Дону в Мариуполь.

Недавно в порт города зашел очередной российский балкер, который ранее вывозил уголь, который россияне поставляли по железной дороге из Луганской области. Его оккупанты выгрузили, нагрузили вагоны и позже из тех же вагонов начали его снова загружать.

Это означает, что железную дорогу используют по полной. Это полноценное использование есть вместе с использованием морского транспорта. Что именно привозят суда – доподлинно неизвестно, россияне оберегают эту тайну плотно,

– отметил Андрющенко.

Поскольку россияне настолько защищают информацию о содержании поставки, вероятно, здесь может идти речь о товарах двойного назначения – уголь или руда, которое россияне привозят из Луганской области через Ростовскую область в Мариуполь.

Кроме того, россияне начали чинить ту часть железнодорожного полотна от Волновахи до Розовки, которую они не могли использовать из-за украинского контроля Угледара. После того, как они починят 20 – 30 километров пути, враг сможет ее использовать для логистики из Ростова в Мелитополь и затем в Джанкой.

Заметьте! Ранее советник городского головы Мариуполя рассказал, что после оккупации Угледара россияне перебрасывают инженерную технику и лесоматериалы для оборонительных укреплений. Инсайдеры сообщают о заказе бетона для фортификационных "зубов дракона", что указывает на планы создания мощных оборонительных линий в Угледаре.

"Именно этот железнодорожный круг нивелирует инфраструктурную важность, учитывая железную дорогу Крымского моста", – добавил Андрющенко.

Относительно дорог, россияне починили 10 километров трассы от границы с Россией до Новоазовска. Впереди еще 50 километров до Мариуполя. Самое главное, что ремонт этой дороги занимает у врага очень долгое время, поэтому россиянам благодаря этому ничего не удастся достичь.