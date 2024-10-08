Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что российские инженерные подразделения движутся через Новоазовск и Никольское Мариупольской общины – в сторону Угледара. К слову, глава оперативного отдела Генштаба Сил обороны Эстонии Тоомас Вяли объяснил, почему украинские войска были вынуждены отойти из Угледара.

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Должны крепко держать Угледар

Первое, что сделали россияне, когда взяли под контроль Угледар, по словам Андрущенко, – начали рыть оборонительные укрепления.

Это означает, что там они теперь строят первую линию обороны. Россияне едут в достаточно большом количестве, везут древесину, кругляк, который обычно используют для построения блиндажей,

– объяснил он.

Кроме того, инсайдеры сообщают, что есть заказ на один из заводов по производству бетона в Мариуполе на изготовление "зубов дракона". Поэтому понятно, как отметил советник городского головы Мариуполя, что из Угледарской агломерации россияне собираются делать мощную фортификацию.

"Это противнику нужно делать, потому что учитывая то, что ему дает контроль над Угледаром, он будет держать его как можно крепче, и пытаться это сделать прежде всего укреплениями", – заметил Андрющенко.

Формируют новый ударный кулак

В то же время враг с середины августа достаточно интенсивно перебрасывает силы из России на оккупированные территории – преимущественно в Пологовский и Розовский районы, что в Запорожской области. В последнее время россияне также движутся в сторону Бердянска. Отсюда разговоры об угрозе наступления врага в районе Роботино – в направлении Орехова.

Если раньше враг формировал ударный кулак на Угледарском направлении, то сейчас здесь накопление сил происходит с такой же интенсивностью, как в начале продвижения к Угледару,

– подчеркнул он.

Россияне движутся в основном в военных грузовиках, на которых перевозят живую силу и боекомплект. Военную технику они передвигают в часы, когда это сложно зафиксировать. Примечательно, что грузовики движутся даже без тактических маркировок.

Это означает, что, вероятно, они приезжают к месту постоянного базирования, а потом решается, на каком направлении они будут участвовать в боевых действиях,

– отметил Петр Андрющенко.

Напомним, что по словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, россияне осуществляют перегруппировку и доукомплектование подразделений на Запорожском и Времеевском (на стыке между Запорожской и Донецкой областями) направлениях. Цель противника, возможно, оттянуть украинские силы и максимально растянуть линию нашей обороны.

Что происходит на Запорожском направлении: смотрите на карте