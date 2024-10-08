Томас Вяли заявил об этом во время своего выступления в программе "Ukraina Stuudio". Об этом сообщает ERR.

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Почему украинская армия отступила от Угледара

Вяли говорит, что в сентябре российская армия систематически брала под контроль прилегающие к Угледару территории с помощью авиабомб, "мясных штурмов", огня артиллерии, сосредоточения дронов и продвижения вперед маленькими группами.

Тоомас Вяли отметил, что за месяц армия России продвинулась слишком далеко. Украинские войска были вынуждены оставить Угледар, ведь живая сила российской армии в семь раз превышала украинскую. Нужно понимать, что российские войска побеждают не благодаря удивительным ходам, а благодаря своему количеству.

Это в чистом виде война ресурсов. И ничего не поделаешь, у России сейчас такое преимущество в человеческих ресурсах и ресурсах в виде "глупого железа", что ей удается обеспечивать успех своих атак,

– отмечает Тоомас Вяли.

Обратите внимание! Глава оперативного отдела Генштаба Сил обороны Эстонии вспомнил и о том, что российские войска усовершенствовали тактику своих пехотных атак. Они используют небольшие группы, продвигающиеся поочередно на несколько десятков метров при сильной поддержке огня артиллерии.

Российская армия настолько обеспечена ресурсом, что может все время продолжать эти атаки.

Вяли о значении Угледара

Вяли объяснил, что значение Угледара заключалось в его географическом положении как логистического узла, через который проходят важные дороги для снабжения.

Кроме того, Угледар расположен близко к железной дороге, связывающей Донецк с Крымом. Владение этим населенным пунктом позволяло Украине создавать постоянную угрозу этой дороге.