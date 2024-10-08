Томас Вялі заявив про це під час свого виступу у програмі "Ukraina Stuudio". Про це повідомляє ERR.

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Чому українська армія відступила від Вугледара

Вялі каже, що у вересні російська армія систематично брала під контроль прилеглі до Вугледара території за допомогою авіабомб, "м'ясних штурмів", вогню артилерії, зосередження дронів і просування вперед маленькими групами.

Тоомас Вялі наголосив на тому, що за місяць армія Росії просунулася надто далеко. Українські війська були змушені залишити Вугледар, адже жива сила російської армії в сім разів перевищувала українську. Потрібно розуміти, що російські війська перемагають не завдяки дивовижним ходам, а завдяки своїй кількості.

Це в чистому вигляді війна ресурсів. І нічого не поробиш, у Росії зараз така перевага в людських ресурсах і ресурсах у вигляді "дурного заліза", що їй вдається забезпечувати успіх своїх атак,

– зазначає Тоомас Вялі.

Зверніть увагу! Голова оперативного відділу Генштабу Сил оборони Естонії згадав і про те, що російські війська вдосконалили тактику своїх піхотних атак. Вони використовують невеликі групи, що просуваються по черзі на кілька десятків метрів за сильної підтримки вогню артилерії.

Російська армія настільки забезпечена ресурсом, що може весь час продовжувати ці атаки.

Вялі про значення Вугледара

Вялі пояснив, що значення Вугледара полягало в його географічному положенні як логістичного вузла, через який проходять важливі дороги для постачання.

Крім того, Вугледар розташований близько до залізниці, що зв'язує Донецьк із Кримом. Володіння цим населеним пунктом давало змогу Україні створювати постійну загрозу цій дорозі.

