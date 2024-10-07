Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 30 вересня по 6 жовтня, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

Цікаво Перемінний успіх, нові тактики й загрози Росії: яка ситуація на фронті Донеччини й що буде далі

Ворог атакує на Курщині

Ворожі війська продовжують атакувати позиції Сил оборони в Курській області на північному фланзі плацдарму, який утворився у серпні 2024 року. Зокрема ворогу вдалося просунутися в районі сіл Снагость та Любимівка. Водночас сіра зона в напрямку на Глушкове, де нещодавно Сили оборони прорвали кордон, збільшилася.

У селі Крем'яне ворожі війська продовжують перебувати в оточенні.





Ситуація в Курській області / Карта DeepStateMAP

Ситуація на Харківщині

Основним напрямком, де ворог зосереджує свої зусилля на Харківщині, залишається Куп'янський. Там окупанти продовжують тиск на села Колісниківка та Кругляківка з наміром вийти до річки Оскіл. Ворог майже досягнув своєї мети – загарбники тиснуть в районі мід Колісниківкою та Кругляківкою в напрямку річки і відстань від берега до лінії зіткнення зараз становить менш як 2 кілометри.

Також окупанти просунулися на північний захід від Коломийчихи, в районі Андріївки та захопили М'ясожарівку.



Ситуація на Куп'янському напрямку / Карта DeepStateMAP

На Півночі Харківщини ситуація на лінії зіткнення не зазнала змін. Проте там тривають бої. Крім того, стало відомо, що окупанти стратили 4 бійців Сил оборони на агрегатному заводі у Вовчанську. Україна розпочала розслідування цього злочину.

Бої за Торецьк

На Лиманському, Сіверському та Краматорському напрямках лінія бойового зіткнення не змінилася протягом минулого тижня. Однак цього не можна сказати про Торецький напрямок.

Бої тривають у міській забудові Торецька і минулого тижня, на жаль, ворогу вдалося просунутися в місті. Однак також тривають бої в районі Нью-Йорка та Неліпівки. Хоч сама лінія зіткнення на карті не змінилася, суттєво збільшилася сіра зона в районі цих населених пунктів.





Ситуація на Торецькому напрямку / Карта DeepStateMAP

Окрім того, 6 жовтня бійці 12-ї бригади НГУ "Азов" опублікували жахливі кадри, на яких видно, як окупанти впритул розстріляли трьох українських бійців, котрі здавалися в полон. Через злочин відкрито кримінальні провадження, Україна звернулася до міжнародної спільноти. Водночас бійці "Азову" та 49-го окремого штурмового батальйону захопили в полон одного з групи, котра вчинила це звірство. Відео допиту можна переглянути на офіційному каналі бригади "Азов".

Бої на Покровському напрямку

Ситуація на Покровському напрямку різниться за ділянками. Наприклад, на лінії Новоторецьке – Лисівка, що у напрямку Покровська та Мирнограда, жодних просувань ворога минулого тижня не зафіксовано. Проте окупанти здійснюють десятки атак в намаганні прорватися до вищезгаданих міст. Загарбники атакують в районах Новоторецького, Гродівки, Миколаївки та Лисівки, а по Мирнограду та Покровську завдають ударів з артилерії та керованими авіабомбами.

Дещо складніша ситуація в районі міста Селидове, де росіяни впритул підійшли до околиць, однак спроби зайти у саме місто для ворога невдалі. Тому окупанти продовжують формувати "клешні". Проте минулого тижня на північ від міста окупантам не вдалося просунутися, але дещо вдалося на півдні біля села Цукурине.

Також окупаційні війська намагаються наступати на місто Гірник – сіра зона уже охоплює міську забудову на північних околицях, а також тривають бої в селі Бажане Перше.





Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Росіяни окупували Красногорівку

Північні околиці міста Красногорівка тривалий час залишалися полем боїв за місто, коли більшість вже була окупована ворогом. Проте минулого тижня, за даними аналітиків DeepState, росіяни таки захопили північну частину й таким чином повністю окупували Красногорівку.

Красногорівка 10 років була прифронтовим містом. Бої за Красногорівку тривали останні пів року – Сили оборони робили усе, аби спинити окупантів, проте вони стирають міста артилерією, дронами та КАБами. Зокрема й Красногорівка майже повністю зруйнована ворожими військами.

Офіційне військове керівництво держави станом на 11:00 7 жовтня не коментувало інформацію щодо окупації Красногорівки.

Окупанти також продовжують тиск на Олександропіль, Гостре, Острівське та Максимільянівку, адже наступна ціль окупантів – Курахове. Відстань від лінії фронту до міста – трохи більше кілометра.



Ситуація на Курахівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Ворог захопив Вугледар

Чи не з перших місяців вторгнення ворог намагався захопити Вугледар на Донеччині, проте понад 2,5 року місто було неприступною для ворог фортецею. Та, на жаль, протягом останніх тижнів окупантам вдалося створити "клешні" навколо міста та з кількох напрямків зайти туди.

2 жовтня військове керівництво заявило, що оборонці міста, зокрема і 72-га бригада імені Чорних Запорожців, отримали наказ на вихід з Вугледару. Вихід був складним для бійців. Попри те, що 72-га бригада з серпня 2022 року не мала ротації, після виведення з Вугледару бійці продовжують тримати оборону Донеччини.

Ми відійшли на новий рубіж оборони та продовжуємо виконувати свій конституційний обов’язок,

– повідомили у бригаді в коментарі 24 Каналу.

Після захоплення Вугледара окупанти націлились на Богоявленку. Також ворог тисне в районі Катеринівки і намагається захопити село Золота Нива.





Ситуація на Вугледарському напрямку / Карта DeepStateMAP

Єднатися заради бійців

Україна вже майже 11 років перебуває у стані війни, а останні понад 2,5 роки – ніби страшний сон, від якого ніяк не можна прокинутися. Проте це – реальність. Як і реальністю є те, що усім важко, а насамперед – нашим воїнам.

Що б там не було і як би складно не було, та усі ми повинні єднатися заради наших воїнів, підтримувати їх та робити все для того, аби вони мали все необхідне та все для того, аби захистити їх. Бо тільки завдяки нашим воїнам над Києвом майорить синьо-жовтий стяг. Тільки завдяки Силам оборони Харків хоч і зранений, але вільний. Тільки завдяки ЗСУ росіяни не у вашому місті або селі.

Найменше, що може зробити кожен з нас, аби підтримати наших захисників, – задонатити на збір. Саме для цього працює наш благодійний Фонд24 – тут ви можете знайти збори на актуальні потреби різних підрозділів та звіти за вже пророблену роботу. Переходьте за посиланням та долучайтеся.