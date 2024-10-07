О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 30 сентября по 6 октября, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

Интересно Переменный успех, новые тактики и угрозы России: какова ситуация на фронте Донетчины и что будет дальше

Враг атакует на Курщине

Вражеские войска продолжают атаковать позиции Сил обороны в Курской области на северном фланге плацдарма, который образовался в августе 2024 года. В частности врагу удалось продвинуться в районе сел Снагость и Любимовка. В то же время серая зона в направлении Глушково, где недавно Силы обороны прорвали границу, увеличилась.

В селе Кремне вражеские войска продолжают находиться в окружении.





Ситуация в Курской области / Карта DeepStateMAP

Ситуация на Харьковщине

Основным направлением, где враг сосредотачивает свои усилия на Харьковщине, остается Купянский. Там оккупанты продолжают давление на села Колесниковка и Кругляковка с намерением выйти к реке Оскол. Враг почти достиг своей цели – захватчики давят в районе мид Колесниковкой и Кругляковкой в направлении реки и расстояние от берега до линии соприкосновения сейчас составляет менее 2 километров.

Также оккупанты продвинулись на северо-запад от Коломыйчихи, в районе Андреевки и захватили Мясожаровку.



Ситуация на Купянском направлении / Карта DeepStateMAP

На Севере Харьковщины ситуация на линии соприкосновения не претерпела изменений. Однако там продолжаются бои. Кроме того, стало известно, что оккупанты казнили 4 бойцов Сил обороны на агрегатном заводе в Волчанске. Украина начала расследование этого преступления.

Бои за Торецк

На Лиманском, Северском и Краматорском направлениях линия боевого столкновения не изменилась в течение прошлой недели. Однако этого нельзя сказать о Торецком направлении.

Бои продолжаются в городской застройке Торецка и на прошлой неделе, к сожалению, врагу удалось продвинуться в городе. Однако также продолжаются бои в районе Нью-Йорка и Нелиповки. Хотя сама линия соприкосновения на карте не изменилась, существенно увеличилась серая зона в районе этих населенных пунктов.





Ситуация на Торецком направлении / Карта DeepStateMAP

Кроме того, 6 октября бойцы 12-й бригады НГУ "Азов" опубликовали ужасные кадры, на которых видно, как оккупанты в упор расстреляли трех украинских бойцов, которые сдавались в плен. Из-за преступления открыты уголовные производства, Украина обратилась к международному сообществу. В то же время бойцы "Азова" и 49-го отдельного штурмового батальона захватили в плен одного из группы, которая совершила это зверство. Видео допроса можно посмотреть на официальном канале бригады "Азов".

Бои на Покровском направлении

Ситуация на Покровском направлении различается по участкам. Например, на линии Новоторецкое – Лысовка, что в направлении Покровска и Мирнограда, никаких продвижений врага на прошлой неделе не зафиксировано. Однако оккупанты осуществляют десятки атак в попытке прорваться к вышеупомянутым городам. Захватчики атакуют в районах Новоторецкого, Гродовки, Николаевки и Лисовки, а по Мирнограду и Покровску наносят удары из артиллерии и управляемыми авиабомбами.

Несколько сложнее ситуация в районе города Селидово, где россияне вплотную подошли к окраинам, однако попытки зайти в сам город для врага неудачные. Поэтому оккупанты продолжают формировать "клешни". Однако на прошлой неделе на север от города оккупантам не удалось продвинуться, но несколько удалось на юге возле села Цукурино.

Также оккупационные войска пытаются наступать на город Горняк – серая зона уже охватывает городскую застройку на северных окраинах, а также продолжаются бои в селе Бажаное Первое.





Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Россияне оккупировали Красногоровку

Северные окраины города Красногоровка длительное время оставались полем боев за город, когда большинство уже было оккупировано врагом. Однако на прошлой неделе, по данным аналитиков DeepState, россияне таки захватили северную часть и таким образом полностью оккупировали Красногоровку.

Красногоровка 10 лет была прифронтовым городом. Бои за Красногоровку продолжались последние полгода – Силы обороны делали все, чтобы остановить оккупантов, однако они стирают города артиллерией, дронами и КАБами. В частности и Красногоровка почти полностью разрушена вражескими войсками.

Официальное военное руководство государства по состоянию на 11:00 7 октября не комментировало информацию об оккупации Красногоровки.

Оккупанты также продолжают давление на Александрополь, Острое, Островское и Максимильяновку, ведь следующая цель оккупантов – Курахово. Расстояние от линии фронта до города – чуть больше километра.



Ситуация на Кураховском направлении / Карта DeepStateMAP

Враг захватил Угледар

Едва ли не с первых месяцев вторжения враг пытался захватить Угледар в Донецкой области, однако более 2,5 года город был неприступной для врага крепостью. И, к сожалению, в течение последних недель оккупантам удалось создать "клешни" вокруг города и с нескольких направлений зайти туда.

2 октября военное руководство заявило, что защитники города, в частности и 72-я бригада имени Черных Запорожцев, получили приказ на выход из Угледара. Выход был сложным для бойцов. Несмотря на то, что 72-я бригада с августа 2022 года не имела ротации, после вывода из Угледара бойцы продолжают держать оборону Донецкой области.

Мы отошли на новый рубеж обороны и продолжаем выполнять свой конституционный долг,

– сообщили в бригаде в комментарии 24 Каналу.

После захвата Угледара оккупанты нацелились на Богоявленку. Также враг давит в районе Катериновки и пытается захватить село Золотая Нива.





Ситуация на Угледарском направлении / Карта DeepStateMAP

Объединиться ради бойцов

Украина уже почти 11 лет находится в состоянии войны, а последние более 2,5 лет – будто страшный сон, от которого никак нельзя проснуться. Однако это – реальность. Как и реальностью является то, что всем трудно, а прежде всего – нашим воинам.

Что бы там ни было и как бы сложно не было, и все мы должны объединиться ради наших воинов, поддерживать их и делать все для того, чтобы они имели все необходимое и все для того, чтобы защитить их. Потому что только благодаря нашим воинам над Киевом развевается сине-желтый флаг. Только благодаря Силам обороны Харьков хоть и израненный, но свободный. Только благодаря ВСУ россияне не в вашем городе или селе.

Наименьшее, что может сделать каждый из нас, чтобы поддержать наших защитников, – задонатить на сбор. Именно для этого работает наш благотворительный Фонд24 – здесь вы можете найти сборы на актуальные потребности различных подразделений и отчеты за уже проделанную работу. Переходите по ссылке и присоединяйтесь.