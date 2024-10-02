Об этом заявил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире Радио Свобода. Он очертил ближайшие планы противника.
Смотрите также ВСУ выводят подразделения из Угледара
Враг пытается сосредоточить силы и средства для ведения штурмовых действий. Подчеркиваю, не наступления, не наступательных действий, а штурмовых действий на определенных направлениях. В частности, возле Приютного и возле Работино,
– отметил Владислав Волошин.
В частности, по словам военного, возле Приютного россияне хотят осуществить штурм и продвигаться в направлении Большой Новоселки, чтобы получить контроль над Донецкой областью и перерезать логистические пути украинским соединениям, которые обороняют и Угледар и Курахово.
Приютное на карте:
По его словам, возле Работино противник также формирует подобные подразделения.
"Для того, чтобы тоже осуществлять действия штурмовые по захвату наших позиций, которые есть на сегодня на так называемом Работинском этом выступе. И двигаться дальше на Орехов", – говорит Волошин.
Работино на карте:
Оккупация Запорожья – цель врага
Кроме того, представитель 118 Отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрий Пелых тоже подтвердил скопление российской техники в районе Работино. Впрочем, он считает, что целью российских войск является захват города Запорожье.
Есть информация, что они подтянули на это направление тяжелую бронированную технику, а также подвезли энное количество багги или "гольфкаров". Очевидно, что они готовятся,
– отметил Дмитрий Пелик.
Он отметил, что Работинский выступ "мозолит глаза" врагу.
"Россияне хотели бы пойти дальше, ведь в планах – захватить и Запорожье, ведь они как бы его присоединили к Российской Федерации, но город продолжает быть украинским", – говорит Пелих.