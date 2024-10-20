В городе появились 2 интересные объекты на месте которых когда-то были ТРЦ, именно там и живут эти мигранты, которых привезли для строительных работ. Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что они живут изолированно, ведь ведут себя довольно дико.

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2 интересных объекта в Мариуполе

Советник городского головы Мариуполя рассказал, что россияне превратили ТРЦ Порт City в некий концлагерь для мигрантов, который нельзя трогать на территории города органами контроля.

Второй интересный объект в городе расположен на левобережье. Он тоже есть на месте разбитого и сожженного другого бывшего ТРЦ. Это вагоны, их оккупанты оградили забором с колючей проволокой. Этот объект существует с осени 2022 года.

Что это за объекты? Вот первых 20 тысяч мигрантов, которых россияне принудительно завезли в Мариуполь для начала строительных работ они и поселили в эти лагеря для строителей,

– объяснил Андрющенко.

Эти мигранты отличаются от других тем, что они под контролем подрядчиков застроек, которые являются кремлевскими олигархами. Их не трогают проверками, не делают зачистки. Это некие мигранты "в законе", которым разрешено там находиться.

Такой режим введен из-за того, что их держат подальше от мариупольцев, потому что они очень докучают.

Все эти мигранты-азиаты очень дикие. Они цепляются к людям, особенно к женщинам. Поэтому их держат за забором и контролируют, что по вечерам они не бродили,

– отметил советник городского головы Мариуполя.

Он добавил, что другие же мигранты живут среди жителей города. Их проверяет и росгвардия, и военная комендатура.

К слову, ранее Андрющенко рассказал, что в Мариуполе строительство ряда объектов приостановлено, что может быть связано с чистками в минобороны России. Почти все объекты строятся фирмой "РКС-НР", дочерним предприятием "РосКапСтрой", которое связывают с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным.