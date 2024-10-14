Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, заметив, что враг размещает топливо небольшими количествами в разных местах для дальнейшей работы техники. Более того, враг размещает много человеческих резервов, которые оккупанты могут в будущем использовать для штурмов

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Перемещение резервов оккупантов через Мариуполь

Советник городского головы объяснил, что участок от Угледара до Конских Раздоров и Гуляйполя в последнее время был фактически "заморожен", никаких активных боевых действий там не было.

Однако то количество топлива, которое россияне перевозили за последнюю неделю в Запорожскую область нужно было бы для активных боев. Ведь топливо нужно для передвижения бронетехники и артиллерии.

Россияне, с учетом того, что мы уничтожаем их склады нефтепродуктов одним ударом, они начали топливо разбрасывать. Они делают такие оперативно-тактические закладки ближе к линии фронта, но небольшим количеством в одном месте, то есть перемещают на тихие участки,

– отметил Андрющенко.

Оккупанты это делают для того, чтобы было гораздо меньшее расстояние от хранения топлива до самой линии боестолкновения, а также, чтобы Украине было труднее эти склады ликвидировать.

Кроме того, через Мариуполь было замечено передвижение военной техники с целью перемещения оккупантов.

По словам советника городского головы, россияне осуществляли подобное перемещение оккупантов перед тем, как они активизировали наступления на Угледар. Сейчас с территории России приезжают уже сформированные подразделения, которые движутся колоннами в сторону Розовки и Пологов.

Там нет активных боевых действий, где бы эти военные могли бы быть задействованы. Их размещают подальше от линии боестолкновения, хоть и держат в одном месте целым подразделением.

Это свидетельствует о том, что россияне имеют резерв для того, чтобы на определенном участке фронта активизироваться и усиливать давление. Когда это произойдет, эти резервы будут участвовать в штурмовых действиях.

Россияне имеют свою тактику по наступлению – штурмовать несколько точек, где есть слабая защита, там они и усиливают давление. Поэтому вероятно, что здесь будет такая же ситуация.

Это и есть резервы, которые россияне перемещают на тихие участки. Это и есть ответ на вопрос о мобилизационной способности России. Тактика россиян – это главное участие в штурмах именно людей, не техники,

– подчеркнул Андрющенко.