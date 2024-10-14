Об этом в эфире 24 Канала рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что это вероятно связано с чистками в минобороны России.

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Подготовка к отопительному периоду на паузе

Андрющенко предположил, что Хуснуллин решил некоторое время переждать, пока наступит безопасное время. Потому что в отношении подрядчиков, которые проводили работы в Мариуполе под эгидой минобороны России, сейчас открыты уголовные производства. На фоне приостановления строительства страдают мариупольцы.

Очень большое количество ремонтных работ, в том числе подготовительных к отопительному сезону, также зависит от компании "РосКапСтрой" и других ее подразделений. Они сейчас свернулись,

– сообщил Андрющенко.

Строители повредили кабель и оставили мариупольцев без интернета

На днях из-за халатности строителей большая часть Мариуполя осталась без интернета. Это произошло из-за того, что россияне, которые возводят многоэтажку на месте дома с часами, который до российской оккупации был визитной карточкой среди туристических объектов Мариуполя, задели кабель.

По словам Андрющенко, россияне там строят 9-этажку, большой муравейник, который никаким образом не вписывается в архитектуру города. Застройщик позиционирует его как дом "комфорт+".

Принимая во внимание украинские нормы, в частности домов в Киеве или Львове, этот будет "эконом +". Они его строили длительное время. Поскольку надо ускорить процесс, то каким-то образом строители рыли так, что добрались до проложенного кабеля и его перебили,

– рассказал Андрющенко.

Интернет в городе удалось восстановить ближе к ночи. Его починили быстро, потому что, как объяснил Адрющенко, компания "РосКапСтрой", строители которой повредили кабель, контролируется Хуснуллиным, а с ним никто в Мариуполе не рискует ссориться. Ремонт осуществил сам провайдер за свой счет.