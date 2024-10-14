Про це в етері 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зазначивши, що це ймовірно пов'язано з чистками в міноборони Росії.

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Підготовка до опалювального періоду на паузі

Андрющенко припустив, що Хуснуллін вирішив певний час перечекати, поки стане безпечніше. Бо стосовно підрядників, які проводили роботи в Маріуполі під егідою міноборони Росії, нині відкриті кримінальні провадження. На тлі призупинення будівництва страждають маріупольці.

Дуже велика кількість ремонтних робіт, зокрема підготовчих до опалювального сезону, також залежить від компанії "РосКапСтрой" та інших її підрозділів. Вони зараз згорнулися,

– повідомив Андрющенко.

Будівельники пошкодили кабель і залишили маріупольців без інтернету

Днями через недбалість будівельників більша частина Маріуполя залишилась без інтернету. Це сталося через те, що росіяни, які зводять багатоповерхівку на місці будинку з годинником, який до російської окупації був візитівкою серед туристичних об'єктів Маріуполя, зачепили кабель.

Зі слів Андрющенка, росіяни там будують 9-поверхівку, здоровенний мурашник, який ніяким чином не вписується в архітектуру міста. Забудовник позиціює його як будинок "комфорт+".

Беручи до уваги українські норми, зокрема будинків у Києві чи Львові, цей буде "економ+". Вони його будували тривалий час. Оскільки треба пришвидшити процес, то якимось чином будівельники рили так, що дісталися прокладеного кабелю і його перебили,

– розповів Андрющенко.

Інтернет в місті вдалося відновити ближче до ночі. Його полагодили швидко, тому що, як пояснив Адрющенко, компанія "РосКапСтрой", будівельники якої пошкодили кабель, контролюється Хуснулліним, а з ним ніхто в Маріуполі не ризикує сваритися. Ремонт здійснив сам провайдер за власний кошт.