Такой информацией с 24 Каналом поделился депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин, добавив, что горожане постоянно фиксируют перемещение боевой техники и личного состава россиян. Также оккупанты улучшают и логистическую инфраструктуру.

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Активизация на южном направлении

Город на берегу Азовского моря был оккупирован в первые месяцы полномасштабного вторжения. И с тех пор россияне используют Мариуполь как важный центр для переброски ресурсов на фронт. Чтобы улучшить пропускную способность, прокладывают новые пути и обновляют существующие.

"На днях они добавили еще новые 10 километров дороги Р-280, которая соединяет Ростов и Симферополь. И важно то, что эта дорога объездная. То есть проходит вокруг Мариуполя. Эту дорогу они расширяют до 4 полос, и ею планируют поставлять как гуманитарные, так и военные грузы", – отмечает Дмитрий Забавин.

Чиновник добавляет, что быстрые темпы строительства новой дороги свидетельствуют о возможных планах на южном фронте.

Очень быстрыми темпами пытаются они строить. С одной стороны, это может свидетельствовать, что они пытаются в придачу к железной дороге и мощностей порта иметь еще резервную способность, чтобы избежать перебоев с поставками,

– говорит Дмитрий Забавин.

А с другой стороны, добавляет депутат горсовета Мариуполя, такие обстоятельства могут свидетельствовать, что оккупанты готовятся к усилению боевых действий на южном направлении.

Россияне боятся "хлопка"

Но кроме увеличения масштабов поставок россияне имеют и другую цель. По словам Дмитрия Забавина, они любой ценой стремятся пустить дорогу в объезд Мариуполя, чтобы избегать ударов Сил Обороны. Потому что технику, которую фиксировали мариупольцы в городе, часто вскоре приветствовала "хлопок".

"Но россияне учатся, они не концентрируют в одном месте много техники и людей. И стараются не задерживаться, а постоянно быть в движении. Потому что опасность попадания под украинский огонь существует. И неоднократно эти удары по объектам Мариупольского района удары были результативны", – резюмирует депутат Мариупольского горсовета.

Отметим, что в планах россиян проложить путь, который бы соединил Ростов-на-Дону и временно оккупированный Крым. Эта дорога должна пройти через Новоазовск, в объезд Мариуполя и Мелитополя. Общая протяженность пути по плану составит более 600 километров.