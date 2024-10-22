Про це у вечірньому зверненні заявив Володимир Зеленський. Президент наголосив, Україна очікує жорсткої предметної реакції світу, не тільки словами, передає 24 Канал.

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Росія готує 2 бригади з військових КНДР

Глава держави зазначив, що заслухав кілька важливих доповідей Головкома Сирського щодо ситуації на фронті й перспектив на найближчий час.

Зокрема, ми маємо інформацію про підготовку двох підрозділів із військових із Північної Кореї – може бути навіть дві бригади по 6 тисяч людей. І це виклик. Але ми знаємо, як на цей виклик відповісти. І важливо, щоб від цього виклику не ховались і партнери. Всі партнери,

– підкреслив Володимир Зеленський.

Президент подякував усім країнам і лідерам, які засудили приєднання Північної Кореї до російської війни.

Зрозуміло, що в Пхеньяні так само як і в Москві, не рахують людей і не цінують людські життя. Але ми всі у світі однаково зацікавлені в тому, щоб війну завершити, а не продовжити. Тому ми разом повинні зупинити Росію та її спільників,

– наголосив український лідер.

Також заявив, якщо КНДР може втручатися у війну в Європі, це означає, що тиску на цей режим точно недостатньо.

І якщо Росія досі може робити цю війну більшою та довшою, значить, кожен у світі, хто досі не допомагає примушувати Росію до миру, насправді допомагає Путіну воювати,

– підкреслив Зеленський.

Глава держави наголосив, злочинців треба зупиняти. Україна очікує жорсткої предметної реакції світу, і не тільки словами.