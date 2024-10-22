Ввечері 23 жовтня Володимир Зеленський звернувся до українців. Він зачепив тему скандалів навколо МСЕК та багато інших важливих питань.

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Ліквідація системи МСЕК

Президент наголосив, що є сотні фактів очевидно необґрунтованих інвалідностей у посадовців митниці, податкової, в системі Пенсійного фонду, в місцевих адміністраціях. Саме тому система МСЕК має бути ліквідована.

Але для реальних і саме системних змін треба провести повну цифровізацію всіх етапів роботи щодо встановлення інвалідності,

– пояснив український лідер.

Водночас він наголосив, що у Мінцифри є кому забезпечити відповідні зміни. Крім цього, проблема не лише в тому, що посадовці оформлюють собі інвалідність завдяки зв’язкам, а також і в тому, що люди, які отримали справжню інвалідність, зокрема в бойових діях, часто не можуть отримати відповідний статус і справедливі виплати.

Президент зауважив, що рішення РНБО зараз передбачає повний аудит пенсій та інших нарахувань усім посадовцям, які організували собі інвалідності.

Ситуація на фронті

Президент прослухав кілька доповідей Головкома Сирського щодо ситуації на нашому фронті й щодо перспектив на найближчий час.

Зокрема, є інформація про підготовку двох підрозділів із військових із Північної Кореї – може бути навіть дві бригади по 6 тисяч людей.

І це виклик. Але ми знаємо, як на цей виклик відповісти. І важливо, щоб від цього виклику не ховались і партнери. Всі партнери,

– підкреслив Зеленський.

Він висловив вдячність усім країнам і лідерам, які засудили приєднання Північної Кореї до російської війни. За його словами, якщо Північна Корея може втручатись у війну в Європі, значить, тиску на цей режим точно недостатньо.

Крім цього, якщо Росія досі може робити цю війну більшою та довшою, значить, кожен у світі, хто досі не допомагає примушувати Росію до миру, насправді допомагає Путіну воювати.

Зеленський наголосив, що в Україні очікують реакції на це.