Звісно, журналістів цікавило залучення росіянами солдатів Північної Кореї і загалом стан російської армії. Зеленський назвав Росію "Титаніком".
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Головне із заяв Зеленського 22 жовтня
Наскільки ефективний дрон-ракета "Паляниця"
Можливо, наша "Паляниця" вже навіть вразила ціль. Так воно в житті буває... Згодом дізнаємося,
– загадково відповів Зеленський.
Чи нададуть США дозвіл на використання далекобійної зброї
Можливо, він чи вона підтримає план, а можливо, надасть щось більше або змінить політику. Я не знаю,
– відповів президент.
Зеленський про ситуацію на фронті
На Харківському напрямку, вважаємо, що ситуація стабілізована. Хоча на Куп'янському вони там іноді в такі маневри йдуть – в одну, в іншу сторону. На Сході – тиснуть. На Курському – наші виконують свої задачі і будуть їх виконувати стільки, скільки буде потрібно. Це важливий аспект, їм потрібно це робити.
А от у Чорному морі планують посилити ППО.
Чому Північна Корея підтримала Росію
Я думаю, через гроші. Я думаю, Північна Корея – дуже бідна. Вони своїх людей відправлятимуть на фронт. Чесно кажучи, ми фіксували офіцерів, технічний персонал, мені здається, на тимчасово окупованих територіях. Я думаю, вони направили офіцерів через те, щоб їхні офіцери зрозуміли, що відбувається спочатку, а потім відправляти контингент. Тому що як їм керувати, як їм командувати? Я про мову. Думаю, це серйозні складнощі.
Як це вплине на стосунки між Україною та Південною Кореєю
"У нас нормальний діалог з ними. В принципі, вони нас підтримують. У них є відповідний, скажімо так, статус конституційний. Вони обмежені в деяких речах. Але, тим не менш, точно працюємо і вони точно допомагають", – відповів Зеленський.
Чи готовий Захід більше допомагати після залучення військових КНДР
Росія так обережно з цією тематикою носиться, я думаю, щоб Китай жорстко не реагував. Мало того, дуже обережно сприймають цю тематику і ЄС, і Сполучені Штати. Зверніть увагу – дуже стримано. Але ми б'ємо в набат, тому що ми знаємо, що для нас це ризики.
Чи планував Зеленський звільнити Буданова
Я не збирався це робити. Я не збирався міняти Буданова. Інформація ця ходила, так. По Умєрову не було теж такого питання,
– чітко відповів президент.
Чи існує "план Б", якщо Захід не підтримає План перемоги
Окрім того, щоб не дати Росії окупувати Україну, я вважаю, їх немає для будь-кого. Є внутрішнє виробництво, коли ви знаходите альтернативу тій чи іншій зброї, – це єдине посилення. Коли ви знаходите цю альтернативу в закупках інших країн, тоді вам потрібно шукати альтернативні джерела фінансування. Ми їх знаходимо в заморожених російських активах. Ми змогли домовитися, і знайшли цей вихід.
Використання заморожених російських активів стало "планом Б" на випадок, якщо США зменшать фінансову підтримку.
Чи правда, що Зеленський дав партнерам три місяці на реалізацію Плану перемоги
В Плані є терміни. Я просто сказав, що у нас є конкретно, що ми плануємо зробити за ці три місяці. І в плані є конкретні дати, коли ми вважаємо, реалізація того чи іншого пункту була би правильною для нас.
Як у США реагують на План перемоги
Всі великі партнери, особливо в період виборів, боятимуться реакції Росії. Тому що вони розуміють, що цим пакетом ми можемо знищити їх. Але для мене, навіть цей пакет, як я вам сказав, це наш план. Вони завжди можуть запропонувати нам альтернативний варіант, але з тим самим результатом.
Зеленський про ядерну зброю
Мої меседжі дуже чіткі. Ми дійсно свого часу віддали всю нашу ядерну зброю. Це було багато років тому. Ми повинні були обмінятися на НАТО. Це моя думка. Я поділився нею з Байденом і з Трампом,
– сказав він.
За словами президента, союзники не можуть назвати безпекові заходи й гарантії для України, які були би співмірні з НАТО. Тому Київ і просить про вступ в Альянс.
"Ми віддали (ядерну зброю, – 24 Канал), але нічого не отримали натомість. І ми отримали лише повномасштабну війну і багато жертв, тому на сьогодні в нас є тільки один вихід. Тому нам потрібне НАТО, тому що у нас немає зброї, яка може зупинити Путіна", – підкреслив він.
Як Захід допомагає українським бригадам
Партнери повинні зробити те, про що ми підписалися. Французи до кінця листопада виконують укомплектування однієї бригади. Німці до кінця цього року виконують укомплектування ще однієї бригади. Нордики також включаються в цей процес.
Чи працюють санкції проти Росії
Так, але дуже повільно. Європа не запровадила їх до кінця, тому немає належного ефекту.
Це справжня втрата, вважаю, якщо не двох років, то року так точно. Рік тому Росія мала бути в тому стані, в якому має бути наступного року.
Водночас Велика Британія "ввела важливі санкції, про які ми просили". І санкцій буде тільки більше.
Росія - це "Титанік": Зеленський про економіку
Їхня економіка почне тонути, але буде робити це повільно. Для нас це дуже важливо — щоб після закінчення цієї війни вони не змогли відновитися за місяць. І щоб не з'являлися хворі думки (знову напасти – 24 Канал), навіть через роки.
В якому стані російська армія і чому ворог вдався до допомоги від КНДР
Я б не говорив, що у них закінчилися люди. Але, безумовно, небажання мобілізувати своїх зростає, знаходяться формати мобілізування північнокорейських військових. Безумовно, це відбувається. Це факт просто, що вони готують той чи інший контингент. Але це говорить про те, що наслідки цієї війни вже мають вплив на російське суспільство. Відсоток людей, які будуть проти цієї війни, буде збільшуватися в Росії.
Курська операція стала шоком для Глобального Півдня
Для них це, звісно, такий серйозний шок і сигнали, які говорять про стан армії Росії, – що протягом кількох місяців їхня армія не може витиснути українських військових з території Росії,
– розповів Зеленський.
Чи готові росіяни до переговорів
На мою думку, по-перше, це залежить від виборів у Сполучених Штатах. Я думаю, що вони будуть спостерігати за політикою Сполучених Штатів в цьому питанні. А Сполучені Штати продемонструють політику дуже швидко, після виборів, на мою думку. І з цієї інформації, яку я отримував від кандидатів, це позитив від моїх з ними зустрічей. Я вважаю, що вони не будуть чекати до січня: вони щось не зможуть зробити згідно з їхніми повноваженнями, але щось зможуть.
Якщо вдасться отримати результат стосовно енергетики та вільного судноплавства, це стане сигналом, що Росія готова.
Окрім цього, Україна працює з країнами Глобального Півдня.
Як реагували Гарріс і Трамп на презентований План перемоги
Зеленський відмовився порівнювати ці зустрічі, назвавши обидві хорошими. Діалог із Трампом він охарактеризував як максимально позитивний.
Що означає завершення гарячої фази війни
Дипломатія. Будь-які перемовини, я вважаю, що це – інша стадія війни. Це не значить, що немає оборонних дій. Не значить, що немає наступальних дій. Але в будь-якому випадку, коли здійснюються дипломатичні кроки – це веде до завершення гарячої стадії війни,
– упевнений президент.
Він навів приклад: на першому Саміті миру вирішили, "що може бути рішення щодо енергобезпеки". Тобто що Україна не атакує енергетику Росії, а Росія не атакує енергетику України. Це знизить градус конфлікту, водночас бити по військових цілях можна. Те саме стосується цивільних кораблів.
Чи тиснуть західні лідери щодо завершення війни
"З роками в цілому у людей вище тиск", – пожартував Зеленський.
І додав: "Але ж в наших силах слідкувати за цим процесом і бути в достатньо сильній позиції України".
Які стосунки із Шольцом
Зеленський запевнив: має хороші відносини з канцлером і вдячний йому за допомогу, адже "Німеччина друга за підтримкою".
"Але те, що німецька сторона має скепсис щодо нашого вступу в НАТО, — це факт. Я вважаю, що їхня оцінка більш м'яка, ніж була раніше. Це факт. Але щодо запрошення зараз, про яке я вам говорю, вони бояться тематики НАТО – Німеччина, що стосується реакції Росії. Саме так. Тому я вважаю, що на їхню думку впливатиме більший союз. Більший союз щодо підтримки нас — це впевнене "Так" від Сполучених Штатів. Ось що я маю на увазі", – деталізував президент.
Чи можливо вступити в НАТО без окупованих територій
"Всі розуміють, що який би шлях у нас не був, юридично ніхто визнавати окуповані території територіями інших держав не буде. Друге, чому я наголошую на запрошенні? Тому, що воно дається країні в міжнародно визнаних кордонах. І це для мене принципова річ: отримати запрошення під час війни. Я вважаю, що це сильна частина пакета, який ми пропонуємо. Це не просто запрошення, а запрошення, поки війна ще не закінчилась. А вже який вступ, як він буде відбуватись, скільки — це наступний крок, дипломатія. Можуть бути різні формати", – пояснив лідер держави.
НАТО в обмін на території: яка думка президента
Ми не обговорюємо це. Але вважаю, що ці вкиди в медіа не випадкові. Мабуть, такі думки у деяких партнерів можуть бути. Тому напряму вони не комунікують це зі мною ці питання, але через медіа, зрозуміло, перевіряють його градус. Думаю, тут все залежить від суспільства України.
Він додав, що на всіх переговорах порушують питання щодо гарантій безпеки для України. Найкраще було би потрапити в НАТО.
"Під час війни – запрошення, абсолютно відкрите, з сильною позицією в будь-якому форматі дипломатії. Це запрошення, я вважаю, не залежить від думки Росії. Коли в цьому будуть впевнені й ще деякі партнери – що вони сильніші, ніж Росія, тоді у нас все буде в цьому сенсі позитивно", – сказав президент.
Чи готові країни прийняти Україну в НАТО
Зеленський заявив, що "нам всім доведеться багато працювати з німецькою стороною". Але на Німеччину можуть вплинути США.
"Ми бачимо сьогодні консенсус більшості країн Альянсу і стриману позицію кількох країн. Будемо з цим працювати. Ми бачимо сьогодні впевненість у Франції, підтримку Франції. Ми розуміємо, що нас будуть підтримувати британці, і вважаємо, що будуть підтримувати італійці. Щодо реакції Німеччини – на нашу думку, в цілому, сьогодні ситуація в більшості залежить від Сполучених Штатів. Вважаємо, що у них йде консолідація їхніх думок щодо НАТО і це має вплив ще на, наприклад, Угорщину і Словаччину. Після виборів сподіваємося на більш позитивну реакцію США. Не через зміну президента, а просто тому, що фокус, увага у Сполучених Штатів зараз на вибори, і я вважаю, що в будь-якому випадку будь-які різкі заяви з боку США сьогодні, напевно, недоречні або мають виклики. Вважаю, вони не хочуть зайвих ризиків".
Україна отримає багато допомоги найближчим часом
Остін привіз пакет 400 мільйонів. Ми домовлялись з Президентом Байденом, що зараз будуть часто пакети. Сьогодні 400 мільйонів, а також найближчі дні ще один пакет повинен бути на 800 мільйонів. Ті 800 мільйонів – це перший транш у наше виробництво, нашу далекобійність. Потім має бути наступний транш також на далекобійність в розмірі 700 – 800 мільйонів. Також обговорювали питання про 8 мільярдів, про які ми домовилися: яка частина з них до кінця року може бути у вітчизняному виробництві. Звісно, хотілося б всі їх отримати.
Як просувається робота над Планом перемоги
Зараз Остін приїхав з командою в Україну, з генералом Каволі, який напевно, за час війни найбільш глибоко розуміє її контекст. Сьогодні в нас була загальна зустріч. Був Сирський, Баргилевич. Зараз триває окрема зустріч – вже з планами наших дій, там є тактичний і стратегічний рівень цього Плану. Потім Умєров повернеться до мене з фідбеком. А Остін, відповідно, повернеться з фідбеком до президента США.