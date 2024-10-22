Мої меседжі дуже чіткі. Ми дійсно свого часу віддали всю нашу ядерну зброю. Це було багато років тому. Ми повинні були обмінятися на НАТО. Це моя думка. Я поділився нею з Байденом і з Трампом,

– сказав він.

За словами президента, союзники не можуть назвати безпекові заходи й гарантії для України, які були би співмірні з НАТО. Тому Київ і просить про вступ в Альянс.

"Ми віддали (ядерну зброю, – 24 Канал), але нічого не отримали натомість. І ми отримали лише повномасштабну війну і багато жертв, тому на сьогодні в нас є тільки один вихід. Тому нам потрібне НАТО, тому що у нас немає зброї, яка може зупинити Путіна", – підкреслив він.