Мои месседжи очень четкие. Мы действительно в свое время отдали все наше ядерное оружие. Это было много лет назад. Мы должны были обменяться на НАТО. Это мое мнение. Я поделился им с Байденом и с Трампом,

– сказал он.

По словам президента, союзники не могут назвать меры безопасности и гарантии для Украины, которые были бы соизмеримы с НАТО. Поэтому Киев и просит о вступлении в Альянс.

"Мы отдали (ядерное оружие, – 24 Канал), но ничего не получили взамен. И мы получили только полномасштабную войну и много жертв, поэтому на сегодня у нас есть только один выход. Поэтому нам нужно НАТО, потому что у нас нет оружия, которое может остановить Путина", – подчеркнул он.