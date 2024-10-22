Вечером 23 октября Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он затронул тему скандалов вокруг МСЭК и многие другие важные вопросы.

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Ликвидация системы МСЭК

Президент подчеркнул, что есть сотни фактов очевидно необоснованных инвалидностей у должностных лиц таможни, налоговой, в системе Пенсионного фонда, в местных администрациях. Именно поэтому система МСЭК должна быть ликвидирована.

Но для реальных и именно системных изменений надо провести полную цифровизацию всех этапов работы по установлению инвалидности,

– пояснил украинский лидер.

В то же время он отметил, что в Минцифры есть кому обеспечить соответствующие изменения. Кроме этого, проблема не только в том, что чиновники оформляют себе инвалидность благодаря связям, а также и в том, что люди, которые получили настоящую инвалидность, в частности в боевых действиях, часто не могут получить соответствующий статус и справедливые выплаты.

Президент отметил, что решение СНБО сейчас предусматривает полный аудит пенсий и других начислений всем чиновникам, которые организовали себе инвалидности.

Ситуация на фронте

Президент прослушал несколько докладов Главкома Сырского о ситуации на нашем фронте и о перспективах на ближайшее время.

В частности, есть информация о подготовке двух подразделений из военных из Северной Кореи – может быть даже две бригады по 6 тысяч человек.

И это вызов. Но мы знаем, как на этот вызов ответить. И важно, чтобы от этого вызова не прятались и партнеры. Все партнеры,

– подчеркнул Зеленский.

Он выразил благодарность всем странам и лидерам, которые осудили присоединение Северной Кореи к российской войне. По его словам, если Северная Корея может вмешиваться в войну в Европе, значит, давления на этот режим точно недостаточно.

Кроме этого, если Россия до сих пор может делать эту войну больше и дольше, значит, каждый в мире, кто до сих пор не помогает принуждать Россию к миру, на самом деле помогает Путину воевать.

Зеленский отметил, что в Украине ожидают реакции на это.