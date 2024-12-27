Саме на авіабазі "Еббінг" розпочалася підготовка першої групи польських пілотів, яка наразі включає двох осіб. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defence Express.

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Коли Україна може отримати МіГ-29 від Польщі

За інформацією польського видання ZBiAM, перші F-35 стануть на озброєння ВПС Польщі не раніше початку 2026 року. Цьому передує виготовлення літаків та розбудова необхідної інфраструктури. Водночас, як зазначає Defense Express, від темпів постачання F-35 залежить, коли Польща зможе передати Україні додаткові МіГ-29, що передбачено угодою про безпекові гарантії між Києвом і Варшавою, укладеною в липні 2024 року.

Варто зазначити, що два прибулі F-35 формально належать США, адже їх використовують для тренувань польських пілотів на авіабазі "Еббінг". Згідно з графіком, перші шість літаків для Польщі мають бути готові до вересня 2025 року. Наразі польські льотчики продовжують теоретичну підготовку та навчання на тренажерах.

Контракт, укладений у 2020 році, передбачає постачання 32 літаків F-35 найновішої модифікації TR-3 Block 4. Польща стане першою країною Східної Європи, яка отримає ці винищувачі.

Щодо передачі МіГ-29 для ЗСУ, Польща заявляє, що зможе передати ці літаки лише після отримання заміни. Це ускладнюється також необхідністю модернізації 48 F-16 до стандарту Block 70/72, що оцінюється у 7,3 мільярда доларів, та проблемою через закупівлю FA-50 та три мільярди без інтеграції необхідних ракет.

Навіть якщо Польща вивільнить МіГ-29 у 2025 чи на початку 2026 року, ці літаки залишатимуться актуальними для України як бойова авіація чи донори запчастин. Польща має 14 таких винищувачів. Україна отримуватиме F-16 протягом 5-ти років. Відтак радянські винищувачі збережуть свою актуальність.