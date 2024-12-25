Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Оперативне командування Збройних сил Польщі. Зазначається, що такі дії спрямовані на забезпечення безпеки польських кордонів.

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У ЗС Польщі підкреслили, що всі заходи спрямовані на гарантування безпеки у районах, які межують із загрозливими зонами.

Відповідно до чинного порядку, оперативним командувачем залучені всі наявні сили і засоби: сформовано чергові пари винищувачів, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведено у стан найвищої готовності,

– йдеться у заяві командування.

До того ж Польща продовжує пильний моніторинг повітряного простору та координацію дій з іншими країнами НАТО.

Нагадаємо, Росія регулярно влаштовує ракетно-дронові атаки на територію України, що створює додаткові ризики для безпеки сусідніх країн, зокрема членів ЄС і НАТО.

У листопаді 2022 року внаслідок однієї з таких атак уламки ракети впали на територію Польщі, що призвело до загибелі двох людей.