Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил Польши. Отмечается, что такие действия направлены на обеспечение безопасности польских границ.

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В ВС Польши подчеркнули, что все меры направлены на обеспечение безопасности в районах, граничащих с угрожающими зонами.

В соответствии с действующим порядком, оперативным командующим привлечены все имеющиеся силы и средства: сформированы очередные пары истребителей, наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние высокой готовности,

– говорится в заявлении командования.

К тому же Польша продолжает пристальный мониторинг воздушного пространства и координацию действий с другими странами НАТО.

Напомним, Россия регулярно устраивает ракетно-дронные атаки на территорию Украины, что создает дополнительные риски для безопасности соседних стран, в частности членов ЕС и НАТО.

В ноябре 2022 года в результате одной из таких атак обломки ракеты упали на территорию Польши, что привело к гибели двух человек.