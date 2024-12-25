Какие области оказались под ударом, что известно о разрушениях и пострадавших – сообщает 24 Канал.
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Харьков оказался под массированным ударом
Утром 25 декабря Харьков оказался под массированным ракетным ударом. Российская армия выпустила по городу баллистические ракеты.
Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, российская армия нанесла не менее 7 ударов. По предварительным данным, одно из попаданий зафиксировано попадание в Салтовском районе Харькова.
Россия цинично атакует Украину на Рождество
С 24 декабря Россия атакует Украину дронами-камикадзе. Враг запустил беспилотники днем ранее, около 13:15 и атакует ими до сих пор.
Ночью 25 декабря в 01:36 Воздушные силы сообщили о взлете вражеской стратегической авиации. Около 05:13 также стало известно о пусках крылатых ракет типа "Калибр".