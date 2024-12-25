О движении ракет сообщают Воздушные силы. 24 Канал собрал всю самую важную информацию о ходе атаки.
Этой ночью Россия в очередной раз выпустила "Шахеды": в каких регионах наибольшая угроза
Массированная ракетная атака на Украину 25 декабря: что происходит
Ракета на Днепропетровщине, курс - юго-западный, вероятно, на Кривой Рог.
Ракета мимо Кременчуга продолжает движение в юго-западном направлении.
Кременчуг, Днепр! В укрытие!!!
Скоростная цель на Харьковщине, курсом на юго-запад.
КАР на юго-востоке Харьковщины, курс - северо-восточный.
Еще КАР на Днепр с северо-востока.
КАР на севере Днепропетровщины, курс - Кременчуг.
КАР с Харьковщины, курсом на Днепропетровщину.
КАР с Днепропетровщины движется на Харьковщину.
Баллистика на Харьков!!!
Повторные пуски баллистики по Харьковской области.
Ракеты на Харьковщину с северо-востока
КАР на Днепр с востока
Еще баллистика на Харьковщине.
КАР на Днепропетровщине.
Две баллистические ракеты в направлении Харьковщины с территории Белгородской области.
Воздушная тревога в Украине
Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Ракеты Х-101 и "Калибры" одновременно приблизились к нашим границам.
Состоялись пуски "Калибров"
Воздушные силы предупредили, что состоялся пуск "Калибров" из акватории Черного моря. Также были новые пусковые маневры с Ту-95 – в Волгоградской области и в районе Каспийского моря.
Вероятные пуски ракет с Ту-95
Мониторы написали о пусковом маневре, который совершили Ту-95. Если самолеты запустили ракеты, те доберутся до нас в течение часа.
Взлетели Ту-95МС
Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС с аэродрома Оленья, они полетели на юг – в направлении Каспийского моря. Об этом сообщили Воздушные силы.
Заметим, предыдущая массированная атака с воздуха на нас состоялась 13 декабря. Тогда Россия применила 55 крылатых ракет вроде Х-101 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, а также "Калибры" на другие ракетные средства воздушного нападения – всего 94. Сбить удалось нашим защитникам 81.