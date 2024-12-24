Сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем находиться в укрытиях в случае объявления тревоги в вашем регионе, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Полтавская область – угроза применения вражеских ударных БпЛА с северо-восточного направления.
Вражеские ударные БпЛА заходят с Курщины на Сумщину, курс – юго-западный.
Вражеские БпЛА с востока Черниговщины движутся в западном направлении.
Черниговская область – угроза применения вражеских БпЛА.
Вражеские БпЛА в центре Сумщины, курс – западный.