Сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем находиться в укрытиях в случае объявления тревоги в вашем регионе, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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14:47, 24 декабря Полтавская область – угроза применения вражеских ударных БпЛА с северо-восточного направления.

14:22, 24 декабря Вражеские ударные БпЛА заходят с Курщины на Сумщину, курс – юго-западный.

13:44, 24 декабря Вражеские БпЛА с востока Черниговщины движутся в западном направлении.

13:22, 24 декабря Черниговская область – угроза применения вражеских БпЛА.