Повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо перебувати в укриттях в разі оголошення тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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15:15, 24 грудня Харківська область – загроза застосування ворожих ударних БпЛА з північно-західного напрямку.

14:47, 24 грудня Полтавська область – загроза застосування ворожих ударних БпЛА з північно-східного напрямку.

14:22, 24 грудня Ворожі ударні БпЛА заходять з Курщини на Сумщину, курс – південно-західний.

13:44, 24 грудня Ворожі БпЛА зі сходу Чернігівщини рухаються у західному напрямку.

13:22, 24 грудня Чернігівська область – загроза застосування ворожих БпЛА.