Повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо перебувати в укриттях в разі оголошення тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Харківська область – загроза застосування ворожих ударних БпЛА з північно-західного напрямку.
Полтавська область – загроза застосування ворожих ударних БпЛА з північно-східного напрямку.
Ворожі ударні БпЛА заходять з Курщини на Сумщину, курс – південно-західний.
Ворожі БпЛА зі сходу Чернігівщини рухаються у західному напрямку.
Чернігівська область – загроза застосування ворожих БпЛА.
Ворожі БпЛА в центрі Сумщини, курс – західний.