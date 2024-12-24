Повідомляє 24 Канал з посиланням на Defence Express. У виданні зауважили, що попередні темпи виробництва "Шахедів" становили до 1000 одиниць на місяць.

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Як Росія збільшила темпи виробництва "Шахедів"

У виданні повідомили, що на одному зі збитих напередодні "Шахедів" було помічено серійний номер "Ы 11934"

І у випадку, якщо номера були без пропусків, то це означає, що Росіявиготовила за 2024 рік вже близько 10 тисяч "Шахедів" саме на своїх потужностях. Бо вже у лютому 2024 року дрони з індексом "Ы" були з номерами понад 2600. А перший випадок такого маркування був помічений у липні 2023 року,

– зазначили у виданні.

Таким чином, можна стверджувати, що російське виробництво "Шахедів" на заводі в Алабузі досягло значних масштабів. Щомісячний темп виготовлення перевищив 1000 одиниць, що було середнім показником за рік, під час якого обсяги виробництва поступово зростали. Наприклад, станом на кінець жовтня було зафіксовано дрон із номером "Ы 7069".

Якщо припустити, що серійні номери є послідовними, то до кінця року темп виробництва зріс до приблизно 2000 дронів на місяць, що вдвічі більше за попередні показники. Як саме Росії вдалося подвоїти обсяг виготовлення дронів, залишається відкритим питанням.

Нагадаємо, що напередодні у Росії було уражено склад із деталями до "Шахедів". Пожежа знищила 65 фюзеляжів дронів, двигуни, навігаційні системи та тепловізійні відеокамери, призначені для виготовлення 400 ударних БпЛА.