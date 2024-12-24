Сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence Express. В издании отметили, что предыдущие темпы производства "Шахедов" составляли до 1000 единиц в месяц.

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Как Россия увеличила темпы производства "Шахедов"

В издании сообщили, что на одном из сбитых накануне "Шахедов" был замечен серийный номер "Ы 11934"

И в случае, если номера были без пропусков, то это означает, что Россия изготовила за 2024 год уже около 10 тысяч "Шахедов" именно на своих мощностях. Потому что уже в феврале 2024 года дроны с индексом "Ы" были с номерами более 2600. А первый случай такой маркировки был замечен в июле 2023 года,

– отметили в издании.

Таким образом, можно утверждать, что российское производство "Шахедов" на заводе в Алабуге достигло значительных масштабов. Ежемесячный темп изготовления превысил 1000 единиц, что было средним показателем за год, во время которого объемы производства постепенно росли. Например, по состоянию на конец октября было зафиксировано дрон с номером "Ы 7069".

Если предположить, что серийные номера являются последовательными, то к концу года темп производства вырос до примерно 2000 дронов в месяц, что вдвое больше предыдущих показателей. Как именно России удалось удвоить объем изготовления дронов, остается открытым вопросом.

Напомним, что накануне в России был поражен склад с деталями к "Шахедам". Пожар уничтожил 65 фюзеляжей дронов, двигатели, навигационные системы и тепловизионные видеокамеры, предназначены для изготовления 400 ударных БпЛА.