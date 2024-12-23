Количество запусков стабильно росло в течение всего 2024 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны Великобритании.

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Сколько ударов дронами осуществила Россия

С июля отмечается существенное увеличение применения ударных дронов – более 200 дополнительных запусков ежемесячно. В ноябре 2024 года Россия запустила 2300 дронов.

За период с сентября по ноябрь 2024 года, по оценкам, 50 – 60% от общего количества запусков составляли так называемые "приманочные" БпЛА. Эти устройства отличаются меньшими размерами и дешевизной по сравнению с беспилотниками класса "Shahed" благодаря использованию упрощенных материалов. Их основная цель – усложнить работу украинской противовоздушной обороны, создавая перегрузку радиолокационных систем и заставляя ПВО тратить больше ресурсов.

Несмотря на то, что часть таких приманок может быть без взрывной нагрузки, некоторые из них, вероятно, способны нести до 5 кг взрывчатки. Поэтому они тоже представляют угрозу мирному населению.