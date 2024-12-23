Кількість запусків стабільно зростала протягом усього 2024 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони Британії.

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Скільки ударів дронами здійснила Росія

З липня відзначається суттєве збільшення застосування ударних дронів – понад 200 додаткових запусків щомісяця. У листопаді 2024 року Росія запустила 2300 дронів.

За період із вересня по листопад 2024 року, за оцінками, 50 – 60% від загальної кількості запусків становили так звані "приманкові" БпЛА. Ці пристрої відрізняються меншими розмірами та дешевизною порівняно з безпілотниками класу "Shahed" завдяки використанню спрощених матеріалів. Їх основна мета – ускладнити роботу української протиповітряної оборони, створюючи перевантаження радіолокаційних систем і змушуючи ППО витрачати більше ресурсів.

Попри те, що частина таких приманок може бути без вибухового навантаження, деякі з них, імовірно, здатні нести до 5 кг вибухівки. Відтак вони теж становлять загрозу мирному населенню.