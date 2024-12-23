Про це розповідає 24 Канал з посиланням на військовий рух українців і кримських татар "Атеш". Уся інформація вже передана українським захисникам для ефективної роботи.

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Окупанти переміщують боєприпаси та техніку в Криму

Учасники руху "Атеш" виявили нові склади боєприпасів та техніки в районі населеного пункту Северне, Черноморського району. До того ж були зафіксовані маршрути переміщення та місця розташування особового складу. Для охорони цих об'єктів окупанти залучають солдатів строкової служби.

Унаслідок посилення ударів з боку Сил Оборони України, окупанти все частіше змушені використовувати старі, вже непрацюючі склади для зберігання техніки та боєприпасів.

Це призводить до значних проблем з логістикою на півострові та ускладнює переміщення матеріальних засобів.

Росіяни ховають боєприпаси через удари українських сил / Фото "Атеш"

До слова, раніше агенти руху "Атеш" провели детальну розвідку фортифікаційних споруд, розташованих на адмінмежі Криму та Херсонської області.

У районі Красноперекопська російські війська облаштували численні бліндажі та спостережні пункти, розміщуючи їх кожні 15 метрів уздовж каналу.