Про рух ракет повідомляють Повітряні сили. 24 Канал зібрав усю найважливішу інформацію про перебіг атаки.
Цієї ночі Росія вкотре випустила "Шахеди": у яких регіонах найбільша загроза
Масована ракетна атака на Україну 25 грудня: що відбувається
Ракета на Дніпропетровщині, курс - південно-західний, ймовірно, на Кривий Ріг.
Ракета повз Кременчук продовжує рух в південно-західному напрямку.
Кременчук, Дніпро! В укриття!!
Швидкісна ціль на Харківщині, курсом на південний захід.
КАР на південному сході Харківщини, курс - північно-східний.
Ще КАР на Дніпро з північного сходу.
КАР на півночі Дніпропетровщини, курс - Кременчук.
КАР з Харківщини, курсом на Дніпропетровщину.
КАР з Дніпропетровщини рухається на Харківщину.
Балістика на Харків!!!
Повторні пуски балістики по Харківщині.
Ракети на Харківщину з північного сходу
КАР на Дніпро зі сходу
Ще балістика на Харківщині.
КАР на Дніпропетровщині.
Харків - в укриття!!!
Дві балістичні ракети у напрямку Харківщини із території Бєлгородщини.
Повітряна тривога в Україні
В усіх областях України оголосили повітряну тривогу. Ракети Х-101 та "Калібри" одночасно наблизилися до наших кордонів.
Відбулися пуски "Калібрів"
Повітряні сили попередили, що відбувся пуск "Калібрів" з акваторії Чорного моря. Також були нові пускові маневри з Ту-95 – у Волгоградській області та в районі Каспійського моря.
Ймовірні пуски ракет із Ту-95
Монітори написали про пусковий маневр, який здійснили Ту-95. Якщо літаки запустили ракети, ті дістануться до нас упродовж години.
Злетіли Ту-95МС
Росія підняла в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з аеродрому Оленья, вони полетіли на південь – у напрямку Каспійського моря. Про це повідомили Повітряні сили.
Зауважимо, попередня масована атака з повітря на нас відбулася 13 грудня. Тоді Росія застосувала 55 крилатих ракет на кшталт Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, а також "Калібри" на інші ракетні засоби повітряного нападу – загалом 94. Збити вдалося нашим захисникам 81.