Про рух ракет повідомляють Повітряні сили. 24 Канал зібрав усю найважливішу інформацію про перебіг атаки.

Цієї ночі Росія вкотре випустила "Шахеди": у яких регіонах найбільша загроза

Масована ракетна атака на Україну 25 грудня: що відбувається

06:26, 25 грудня Ракета на Дніпропетровщині, курс - південно-західний, ймовірно, на Кривий Ріг.

06:24, 25 грудня Ракета повз Кременчук продовжує рух в південно-західному напрямку.

06:20, 25 грудня Кременчук, Дніпро! В укриття!!

06:19, 25 грудня Швидкісна ціль на Харківщині, курсом на південний захід.

06:18, 25 грудня КАР на південному сході Харківщини, курс - північно-східний.

06:17, 25 грудня Ще КАР на Дніпро з північного сходу.

06:16, 25 грудня КАР на півночі Дніпропетровщини, курс - Кременчук.

06:15, 25 грудня КАР з Харківщини, курсом на Дніпропетровщину.

06:15, 25 грудня КАР з Дніпропетровщини рухається на Харківщину.

06:12, 25 грудня Балістика на Харків!!!

06:12, 25 грудня Повторні пуски балістики по Харківщині.

06:07, 25 грудня Ракети на Харківщину з північного сходу

06:07, 25 грудня КАР на Дніпро зі сходу

06:06, 25 грудня Ще балістика на Харківщині.

06:05, 25 грудня КАР на Дніпропетровщині.

06:03, 25 грудня Харків - в укриття!!!

06:01, 25 грудня Дві балістичні ракети у напрямку Харківщини із території Бєлгородщини.

05:41, 25 грудня Повітряна тривога в Україні В усіх областях України оголосили повітряну тривогу. Ракети Х-101 та "Калібри" одночасно наблизилися до наших кордонів.

05:25, 25 грудня Відбулися пуски "Калібрів" Повітряні сили попередили, що відбувся пуск "Калібрів" з акваторії Чорного моря. Також були нові пускові маневри з Ту-95 – у Волгоградській області та в районі Каспійського моря.

04:34, 25 грудня Ймовірні пуски ракет із Ту-95 Монітори написали про пусковий маневр, який здійснили Ту-95. Якщо літаки запустили ракети, ті дістануться до нас упродовж години.

01:45, 25 грудня Злетіли Ту-95МС Росія підняла в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з аеродрому Оленья, вони полетіли на південь – у напрямку Каспійського моря. Про це повідомили Повітряні сили.

Зауважимо, попередня масована атака з повітря на нас відбулася 13 грудня. Тоді Росія застосувала 55 крилатих ракет на кшталт Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, а також "Калібри" на інші ракетні засоби повітряного нападу – загалом 94. Збити вдалося нашим захисникам 81.