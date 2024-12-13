Внаслідок цього Укренерго було змушено посилити графіки відключень по регіонах, а на деяких енергооб'єктах були пожежі. Що відомо про масовану атаку Росії по Україні 13 грудня – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Через ранкову атаку 5 з 9 енергоблоків України знизили потужність, – МАГАТЕ

Як Росія атакувала Україну 13 грудня

Російська армія запустила свої "Шахеди" по Україні ще близько опівдня 12 грудня. З того моменту дрони фіксували на території нашої держави понад 17 годин.

Зокрема, ворожі дрони атакували Україну і вночі 13 грудня. Близько 03:00 монітори повідомили про зліт ворожих літаків Ту-95МС, які є носіями ракет типу Х-101.

Близько 07:20 перші ворожі ракети ввійшли в повітряний простір України. Через кілька хвилин з'явилося повідомлення про зліт ворожих МіГ-31К, які є носіями гіперзвукової ракети "Кинджал". Також писали й про пуски "Калібрів" окупантами з Чорного моря.

Тривога була по всій території нашої держави. У регіонах працювали сили ППО по ворожих об'єктах.

Загалом вибухи лунали у: Київській, Харківській, Полтавській, Одеській, Івано-Франківській, Вінницькій, Хмельницькій та Львівській областях.

Відбій повітряної тривоги оголосили після 10 години.

Що відомо про наслідки атаки по областях

Київська область

У Київській ОВА зазначили, що на Київщині активно працювали сили протиповітряної. Деякі цілі вдалося збити.

На щастя, постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури немає.

Внаслідок падіння уламків збитих цілей у двох районах області пошкоджено 4 приватні будинки,

– розповіли у військовій адміністрації.

Водночас там додали, що пошкодження незначні – вибиті вікна та двері, посічені фасади. Крім того, в одному з районів пошкоджено два бокси сільськогосподарського підприємства, в іншому – лінії електромереж. Уламки впали поза межами населених пунктів.

Львівська область

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що Росія вранці 13 грудня атакувала енергооб'єкти регіону.

Ворог атакував об'єкти енергетики нашої області,

– ідеться в повідомленні.

Козицький розповів, чи є постраждалі внаслідок атаки противника. За його словами, станом на 10:11 інформації про постраждалих нема.

Окрім того, голова Дрогобицької районної адміністрації Степан Кулиняк зазначив, що було атаковано один з об'єктів критичної інфраструктури в громаді. Внаслідок влучання виникла пожежа, яку ліквідовують рятувальники.

Перший заступник керівника Львівської ОВА Андрій Годин також розповів, що ворог атакував на Львівщині 6 об'єктів енергетичної інфраструктури. В них є різні ступені пошкодження.

Прикарпаття

Очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук розповіла, що вранці Прикарпаття зазнало наймасованішої атаки за час повномасштабної війни.

На світанку ворог застосував ударні безпілотники та крилаті ракети. Під прицілом – об'єкти критичної інфраструктури,

– наголосила посадовиця.

Вона також зауважила, що в області є влучання. Станом на 10:19 13 грудня, в Івано-Франківській області без постраждалих.

Згодом у ДСНС розповіли, що рятувальники ліквідували наслідки російської атаки на Прикарпатті. За даними служби, там ворог атакував об'єкти критичної інфраструктури.

Рятувальники загасили пожежу на Прикарпатті після ворожої атаки / Фото ДСНС

"Завдяки оперативній роботі рятувальників пожежі, спричинені обстрілом, були швидко ліквідовані. У різних районах області працюють мобільно-оперативні групи ДСНС, які оцінюють наслідки падіння уламків", – мовиться у дописі.

Через численні удари по енергетиці теплопостачання та водопостачання буде частково призупинено у низці населених пунктів Івано-Франківської області. Мовиться про Бурштин та село Дем'янів.

Одеська область

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що на світанку ворожі сили запустили на південь області ударні БпЛА. Кіпер зазначив, що обійшлося без наслідків.

Вже зранку окупанти атакували Одеський район ракетами. Очільник ОВА повідомив, що сили ППО знищили всі ворожі цілі.

Внаслідок влучання осколків ворожої ракети є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема офісного приміщення приватної транспортної компанії та вісьмох вантажівок. На місці працюють всі відповідні служби,

– повідомив він.

Наслідки ворожої атаки по Одеській області / Фото з телеграм-каналу Олега Кіпера

Глава ОВА повідомив, що обійшлося без постраждалих.

Хмельницька область

За словами голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, під час ранкової повітряної тривоги сили ППО в межах Хмельницької області збили 6 російських ракет. Внаслідок атаки пошкоджено фасад будинку та вікна приватного будинку.

Тюрін додав, що звернень щодо травмованих, загиблих не надходило.

Тернопільська область

У Тернопільській ОВА зазначили, що за результатами ракетної атаки ворога є "негативні наслідки". Жертв немає. Критична інфраструктура працює в штатному режимі.

У ДСНС розповіли, що на Тернопільщині внаслідок ракетного удару пошкоджено промисловий об’єкт. Виникла масштабна пожежа. До ліквідації наслідків надзвичайної події залучалися 57 рятувальників та 16 одиниць техніки.

Наслідки ворожої атаки на Тернопільщині / Фото ДСНС

Черкаська область

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець зазначив, що в області, за попередніми даними, знищено 17 "шахедів" і 2 ракети. Минулось без наслідків.

Кіровоградська область

За даними очільника Кіровоградської ОВА Андрія Райковича, в області захисники неба ліквідували ворожий безпілотник. Зафіксовано незначні пошкодження на території приватного домоволодіння в Новоархангельську. Відповідні служби на місці.

Яка ситуація в енергетиці після ворожих обстрілів

В Укренерго повідомили, що через масовану ракетну атаку на енергооб'єкти – обсяг застосування заходів обмеження споживання сьогодні збільшений. Це вже 12 масована ракетно-дронові атаки на енергосистему України за цей рік.

Пошкоджень зазнали енергооб’єкти у кількох регіонах. Внаслідок цього – вимушено був збільшений обсяг заходів обмеження споживання, а саме – кількість черг графіка погодинних відключень, порівняно з попереднім прогнозом на поточну добу,

– сказали в компанії.

Там також підкреслили, що аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених об'єктах почалися одразу після відбою повітряної тривоги. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше усунути наслідки російських ударів.

У компанії ДТЕК також розповіли, що атаковано теплоелектростанції ДТЕК. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

"Внаслідок масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання", – мовиться у дописі.

У МАГАТЕ наголошували, що 5 з 9 енергоблоків в Україні знизили потужність через ранкову атаку Росії на енергетику.

Влучання в енергооб'єкти зафіксовані у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. У Тернопільській області було відключено до 50% споживачів, а у кількох регіонах під час атаки вводили екстрені відключення.

Скільки повітряних цілей збила ППО

За даними Повітряних сил ЗСУ радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили 287 засобів повітряного нападу противника – 94 ракети та 193 БпЛА, а саме:

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із винищувачів МіГ-31К, район пусків – Тамбовська область;

2 балістичні ракети "Іскандер-М", район пусків – Брянська область, ТОТ Криму;

1 балістична ракета KN-23, район пусків – Брянська область.;

55 крилатих ракет Х-101, Х-55СМ зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, район пусків – Волгоградська область;

24 крилатих ракет "Калібр", район пусків – акваторія Чорного моря;

7 крилатих ракет "Іскандер-К", район пусків – Воронезька, Ростовська область;

1 керована авіаційна ракета Х-59/Х-69, район пусків повітряний простір над ТОТ Луганської області;

193 ударні БпЛА типу "Шахед" та безпілотників невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ, Міллєрово.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. В тому числі ефективно відпрацювали F-16.

Станом на 11.30 підтвердили, що вдалося збити:

80 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ/"Калібр"/"Іскандер-К";

1 балістичної ракети "Іскандер-М";

80 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників невстановленого типу. Крім того, 105 ворожих безпілотників через активну протидію Сил оборони не досягли своїх цілей (локаційно втрачені), п’ять – повернулись в Росію, ще один – в Білорусь.

Як реагували в Україні та світі на ворожу атаку

Володимир Зеленський, реагуючи на масовану російську атаку по Україні, зазначив, що ворог застосував і крилаті ракети, і балістику. Зокрема, була й щонайменше одна північнокорейська ракета.

Вдалося збити 81 ракету, з них 11 крилатих ракет збито завдяки нашим F-16. Також росіяни залучили в цій атаці майже 200 безпілотників. Один із найбільш масштабних ударів по нашій енергетиці,

– написав він.

За словами президента, у цьому і полягає "мирний" план Путіна – знищити все, тероризуючи мільйони людей.

"І він не обмежений ані в далекобійності, ані в купівлі необхідних компонентів для виробництва ракет. Нафта дає Путіну достатньо грошей, щоб вірити в безкарність. Потрібна сильна реакція світу: на масований удар – масова реакція. Тільки так зупиняється терор", – зазначив Зеленський.



Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, написав, що масований російський ракетний удар по Україні сьогодні вранці відбувся насамперед по енергетичній системі.

"Росія прагне позбавити нас енергоносіїв. Натомість ми повинні позбавити її засобів терору", – написав він.

Міністр також знову закликав партнерів терміново надати Україні 20 систем ППО типу NASAMS, HAWK або IRIS-T.

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк також відреагувала на масований ракетно-дроновий удар по Україні. Вона наголосила, що, починаючи з 07:00 за київським часом, критична інфраструктура України зазнає чергової масованої атаки.

За словами пані посла, Росія здійснила обстріл балістичними ракетами, націлившись на енергетичні системи, транспортні мережі та ключові об’єкти по всій країні.