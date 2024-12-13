Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис МАГАТЕ в соціальній мережі Х (раніше твітер).

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Більшість енергоблоків України знизили потужність через обстріл

МАГАТЕ повідомило про зниження потужності більше, ніж половини діючих енергоблоків України через ранкову атаку Росії 13 грудня.

На сьогоднішній день 5 з 9 діючих енергоблоків України знизили потужність через нові атаки на енергетичну інфраструктуру,

– ідеться у дописі МАГАТЕ у соцмережі Х.

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Нагадаємо, російські війська 13 грудня вкотре атакували Україну. Знову енергетика по всій Україні опинилася під масованим ударом.